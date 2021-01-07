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7 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,921 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 7 Ocak’ta gram altın 449 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2020... 7 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...

07 Ocak 2021 Perşembe 11:30
7 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 449,3 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,6 altında 450,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 449,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 730 lira, Cumhuriyet altını da 2.987 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.921 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD yaşanan toplumsal olayların risk algısını görece artırdığını ve mali teşviklere ilişkin daha etkin bir şekilde karar alınabileceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. 

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 449 lira 10 kuruşken satışı ise 449 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 725 lira satış fiyatı 730 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 7 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

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Alış: 1.921,31 dolar

Satış: 1.921,50 dolar

Gram

Alış: 449,10 lira

Satış: 449,30 lira

Çeyrek

Alış: 725,57 lira

Satış: 730,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.954,00 lira

Satış: 2.987,00 lira

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Son Güncelleme: 07.01.2021 12:36
Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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