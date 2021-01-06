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6 Ocak 2021 altın fiyatları

Altın fiyatları hafta açılışında ons altının etkisinde kaldı. Altının onsunun bin 890 dolarlardan bin 921 dolara çıkmasıyla birlikte iç piyasada gram altın ve çeyrek altın gibi altın türlerinde de artış yaşandı. Peki, bugün altının gramı ne kadar ve çeyrek altın kaç TL? İşte 6 Ocak 2021 son dakika altın fiyatları verileri…

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:20
6 Ocak 2021 altın fiyatları
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2021 yılının ilk hafta açılışında altın yatırımcısını hareketlendiren gelişmeler yaşandı. Altının onsunun bin 890 dolardan bin 921 dolara yükselmesiyle birlikte iç piyasada da altın fiyatları değer kazandı. Bugün ise altının onsu bin 941 dolara yükseldi. Dolar kurundaki düşüşe rağmen altının onsundaki artış gram altın ve çeyrek altında da hareketlilik sağladı. 

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altının bin 942 dolara yükseldiği hafta açılışında iç piyasada gram altın ise 461 liradan işleme alınıyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde çeyrek altın alış fiyatı 737 lira olarak belirlenirken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 753 lirada konumlandı. Bugün ise alış 746 lira, satış ise 761 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN KAÇ TL?

Yüklü miktarda yatırım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 983 liradan alınırken satış fiyatı ise 3 bin 033 lirada bulunuyor.

Altının 2021 yılının ilk hafta kapanışını yaşayacağı Cuma gününü hangi seviyede kapatacağı ise önümüzdeki günlerde netleşmiş olacak. 2021 yılındaki ilk Fed toplantısı 26-27 Ocak tarihlerinde, ikincisi ise 16-17 Mart tarihlerinde yapılacak.  Analistler bu tarihlerde altın fiyatlarının etkileneceği görüşünde.

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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