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3 yılın zirvesi: Petrolün fiyatı 77.61 dolar

Petrol fiyatlarındaki yükseliş OPEC+ toplantısını iptal edilmesinin ardından bu sabah da devam etti.

06 Temmuz 2021 Salı 11:50
3 yılın zirvesi: Petrolün fiyatı 77.61 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 77,6 dolarla Ekim 2018'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı dün yüzde 1,3 yükseldikten sonra yüzde 0,4 artışla 77,48 dolarda işlem gördü. Brent ham petrol ilk işlemlerde 77,61 dolara çıktı ve son 3 yılın zirvesini gördü.

Dünya'nın haberine göre OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, OPEC+ Bakanlar Komitesi'nin dünkü toplantısının yapılan ön görüşmelerde bir uzlaşma zemini sağlanamaması nedeniyle iptal edildiğini ve yeni toplantı için bir tarih belirlenmediğini bildirdi.

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OPEC+ kaynaklarına göre BAE'nin OPEC+ üretim kısıntısı anlaşmasının Nisan 2022 sonrasına uzatılması önerilerini kabul etmeye yanaşmaması nedeniyle OPEC+ Bakanlar Komitesi dün bir araya gelemedi.

OPEC+ Bakanlar Komitesi'nin toplanamaması Ağustos ayı için üretim miktarında bir değişiklik olmayacağı anlamına geliyor. Ancak OPEC+ kaynakları, Bakanlar Komitesi'nin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceğini ve Ağustos ayı için yeni üretim miktarı belirleneceğini savunuyorlar.

Irak Petrol Bakanı Ihsan Abdul Jabbar da ülkesinin OPEC+ anlaşmasına bağlı olduğunu ve petrol fiyatlarının cari seviyelerin üzerine tırmandığını görmek istemediğini söyledi.

Cari üretim kısıntısı anlaşmasının 2022 yılı sonuna kadar uzatılması ve petrol üretiminin kademeli olarak artırılması taraftarı olduklarını belirten Jabbar, önümüzdeki 10 gün içinde yeni bir OPEC+ toplantısı yapılmasını umduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol Fiyatları
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