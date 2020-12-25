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25 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,861 dolar seviyesinde..

25 Aralık 2020 Cuma 10:20
25 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453,8 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 452,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 453,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 749 lira, Cumhuriyet altını da 3.058 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, ABD ve Avrupa piyasalarının Noel tatilinde olması nedeniyle sınırlı işlemlerle, önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.861 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşmaya varmasıyla küresel piyasalardaki risk algısının görece azaldığını, bu durumun da altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. 

Bugün, veri takviminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.840 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 453 lira 60 kuruşken satışı ise 453 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 744 lira satış fiyatı 749 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 25 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

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Alış: 1.861,31 dolar

Satış: 1.861,50 dolar

Gram

Alış: 453,60 lira

Satış: 453,80 lira

Çeyrek

Alış: 744,57 lira

Satış: 749,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.023,00 lira

Satış: 3.058,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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