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22 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,868 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 22 Aralık’ta gram altın 460 liradan satılıyor.

22 Aralık 2020 Salı 11:40
22 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 460,6 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatına paralel dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 461,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de sınırlı değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 460,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 752 lira, Cumhuriyet altını da 3.075 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.868 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, İngiltere'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan yeni türüne yönelik "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıtın olmadığı açıklamalarının, altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. 

Bugün, ABD'de büyüme, tüketici güven endeksi ve mevcut konut satışları verileriyle birlikte Kovid-19'un yeni türüne ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 460 lira 40 kuruşken satışı ise 460 lira 60 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 752 lira satış fiyatı 757 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 22 Aralık güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.986,31 dolar

Satış: 1.986,50 dolar

Gram

Alış: 460,40 lira

Satış: 460,60 lira

Çeyrek

Alış: 752,57 lira

Satış: 757,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.043,00 lira

Satış: 3.075,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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