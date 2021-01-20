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20 Ocak 2021 altın fiyatları...

Altının ons fiyatı, 1,856 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 20 Ocak’ta gram altın 444 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021...20 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...

20 Ocak 2021 Çarşamba 11:30
20 Ocak 2021 altın fiyatları...
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 444,6 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel yatay bir seyir izleyen gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 441,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 444,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını da 2.946 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 1.856 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler,  ABD'de Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın dün akşam Senato'nun Finans Komitesinde yaptığı sunumda büyük teşvik paketlerine vurgu yapmasının altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Bugün, ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak yemin töreni ve yapacağı konuşmanın yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları ile söz konusu gelişmelere paralel bazı ülkelerde uzatılan kısıtlamaların risk algısını yükseltmeye devam ettiğini söyledi.

Analistler, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andew Bailey'ın konuşmasının takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 444 lira 40 kuruşken satışı ise 444 lira 60 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 715 lira satış fiyatı 720 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 20 Ocak güncel altın fiyatları

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Ons

Alış: 1.856,31 dolar

Satış: 1.856,50 dolar

Gram

Alış: 444,40 lira

Satış: 444,60 lira

Çeyrek

Alış: 715,57 lira

Satış: 720,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.913,00 lira

Satış: 2.946,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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