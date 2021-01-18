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18 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,834 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 18 Ocak’ta gram altın 442 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021...18 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...

18 Ocak 2021 Pazartesi 12:59
18 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 442,7 liradan işlem görüyor.

Geçen haftanı son işlem gününde dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, cuma gününü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 438,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 442,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 718 lira, Cumhuriyet altını da 2.939 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.834 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda artan risk algısı ve düşmeye devam eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının bugün video konferans yöntemiyle yapacakları toplantıdan gelecek mesajların varlık fiyatları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.937,00 lira oldu. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

18 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA

PAZARTESİ

     

Alış    

Satış                

Alış

Satış               

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    

443,50

443,80

442,50

442,70

Cumhuriyet Ata Lira    

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2.923,00

2.944,00

2.916,00

2.937,00

22 Ayar Bilezik(Gr.)    

404,50

408,50

403,50

407,50

Lira(Tam) Ziynet    

2.856,00

2.876,00

2.850,00

2.870,00

Yarım Ziynet    

1.428,00

1.438,00

1.425,00

1.435,00

Çeyrek Ziynet    

714,00

719,00

712,00

717,00
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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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