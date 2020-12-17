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17 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,873 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 17 Aralık’ta gram altın 468 liradan satılıyor.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:41
17 Aralık 2020 güncel altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 468,2 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 467,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 468,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 765 lira, Cumhuriyet altını da 3.122 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.873 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın Fed Başkanı Jerome Powell'ın risklere vurgu yaparak, mali yardımların önemine dikkati çekmesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Yurt içinde, dolar kurundaki düşüş nedeniyle altının gram fiyatındaki yükselişin sınırlı kaldığını belirten analistler, bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.880 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 468 lira 10 kuruşken satışı ise 468 lira 30 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 760 lira satış fiyatı 765 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 17 Aralık güncel altın fiyatları

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Ons

Alış: 1.873,31 dolar

Satış: 1.873,50 dolar

Gram

Alış: 468,10 lira

Satış: 468,30 lira

Çeyrek

Alış: 760,57 lira

Satış: 765,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.097,00 lira

Satış: 3.122,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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