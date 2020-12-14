14 Aralık 2020 güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 464,1 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 464 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 464,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3.113 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.832 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, hafta genelinde ise çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın kararlarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.850 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 463 lira 90 kuruşken satışı ise 464 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 757 lira satış fiyatı 762 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 14 Aralık güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.832,31 dolar

Satış: 1.832,50 dolar

Gram

Alış: 463,90 lira

Satış: 464,10 lira

Çeyrek

Alış: 757,57 lira

Satış: 762,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.087,00 lira

Satış: 3.113,00 lira