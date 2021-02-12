banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
Açılma kararı siyasi intihar olur
Açılma kararı siyasi intihar olur
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik olabilir!
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik...
Statükoya mahkûm muyuz?
Statükoya mahkûm muyuz?
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 48 yeni vaka
Kapat

12 Şubat 2021 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,819 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 12 Şubat’ta gram altın 411 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021... 12 Şubat 2021 güncel altın fiyatları...

12 Şubat 2021 Cuma 10:48
12 Şubat 2021 güncel altın fiyatları
banner337
banner391

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 411,2 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 411,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2.755 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.819 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatının, ABD'deki teşvik paketine ilişkin beklentilere karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.855 dolar seviyesinden gelen satışlarla düşüş eğilimine girdiğini bildirdi. 

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.790 dolar seviyesinin tekrar gündeme gelebileceğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 410 lira 90 kuruşken satışı ise 411 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 667 lira satış fiyatı 672 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 12 Şubat güncel altın fiyatları

Ons

banner341
Alış: 1.819,31 dolar

Satış: 1.819,50 dolar

Gram

Alış: 410,90 lira

Satış: 411,10 lira

Çeyrek

Alış: 667,57 lira

Satış: 672,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.726,00 lira

Satış: 2.755,00 lira

banner360
Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vizyonda: Ayşe Teyze’nin TL ile aşkı
Vizyonda: Ayşe Teyze’nin TL ile aşkı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Döviz kurları
Piyasalarda bugün
Piyasalarda bugün
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı
Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarına odaklandı
Döviz kurları
Döviz kurları
“Bitcoin’de bu fiyatları bir daha bulamazsınız.” Max Keiser, Tesla’dan sonraki büyük alıcıyı açıkladı!
“Bitcoin’de bu fiyatları bir daha bulamazsınız.” Max Keiser, Tesla’dan sonraki büyük alıcıyı açıkladı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim