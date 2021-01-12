12 Ocak 2021 altın fiyatları

Dünyanın en değerli madenlerinden biri olan ve yatırımcılar tarafından güvenli bir liman olarak görülen altın fiyatları gün içerisinde en çok takip edilen konular arasında yerini almaya devam ediyor. Salgın sürecinde yaşanan tüm gelişmelerin piyasaları etkilemesiyle beraber olumlu aşı haberleri altın fiyatlarının düşüş yaşamasına neden olmuştu. Geçtiğimiz hafta yaşanan ABD'deki olaylar da altın fiyatlarının yeniden düşmesine neden oldu. Dün akşam saatlerinde düşüş modundan çıkıp yukarı hamle yapan altın fiyatları an itibarıyla yeniden hareketlenmeye başladı. Peki, bugün altının gramı ne kadar ve çeyrek altın kaç TL? İşte 12 Ocak 2021 son dakika altın fiyatları verileri…

12 OCAK 2021 ALTIN FİYATLARI

ALTININ ONS FIYATI NE KADAR?

Ons altının 12 Ocak Salı gününe 1850 dolar seviyesinde başlamasıyla birlikte artış yönlü hareket eden altın fiyatları için gözler analistlerin yorumlarına çevrildi.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının fiyatı haftaya hareketli başlamasının ardından dün itibarıyla fiyatı tekrar güncellendi. İç piyasada gram altın 445 liradan işleme alınıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününde çeyrek altın alış fiyatı 721 lira, satış ise 731 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN KAÇ TL?

Yüklü miktarda yatırım yapanların tercihlerinden olan cumhuriyet altını ise bugün 2 bin 880 liradan alınırken satış fiyatı ise 2 bin 914 lirada bulunuyor.

Analistlere, doların içeride değer kaybediyor olması beraberinde gram altın ve gümüşün gram fiyatının da değer kaybetmesine neden oluyor. Bu düşüşlerin kalıcı olmadığını ve altın ve dolarda yeni yükseliş rekorlarının olacağı belirtiliyor.