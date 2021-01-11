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11 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,847 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 11 Ocak’ta gram altın 444 liradan satılıyor.

11 Ocak 2021 Pazartesi 11:50
11 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 444,6 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 3 altında 438,4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 444,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 724 lira, Cumhuriyet altını da 2.955 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.847 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, geçen hafta başlayan ABD tahvili getirileri ve dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin yeni haftanın ilk gününde de altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, veri gündeminin sakin olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın azledilmesi ve ABD'deki mali teşvik paketine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların destek, 1.880 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 444 lira 40 kuruşken satışı ise 444 lira 60 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 719 lira satış fiyatı 724 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 11 Ocak güncel altın fiyatları

Ons

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Alış: 1.847,31 dolar

Satış: 1.847,50 dolar

Gram

Alış: 444,40 lira

Satış: 444,60 lira

Çeyrek

Alış: 719,57 lira

Satış: 724,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.924,00 lira

Satış: 2.955,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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