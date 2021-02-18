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1 Bitcoin ne kadar?

Bitcoin kuru bugün itibariyle, alışta 51.934,35 USD, satışta 51.945,40 USD seviyesinde bulunuyor. Bitcoin alış kuru ve bitcoin satış kuru 18.02.2021 tarihi itibariyle saat 10:14'de güncellenmiştir. 1 Bitcoin 51.934,35 USD karşılık gelmektedir. 1 Bitcoin karşılığında 51.934,35 USD alınabilmektedir.

18 Şubat 2021 Perşembe 10:15
1 Bitcoin ne kadar?
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Bitcoin serbest piyasada ne kadar?

Bitcoin, düne göre %-0.96 değişim ile son olarak, Bitcoin alış kuru 51.934,35 USD, bitcoin satış kuru 51.945,40 USD’dir. Bitcoin kuru en son 18.02.2021 11:14:30 tarihinde güncellenmiştir.

  • DOLAR

    1 Bitcoin kaç Dolar?

    51.934,35 USD

  • EURO

    1 Bitcoin kaç Euro?

    43.081,79 EUR

  • STERLİN

    1 Bitcoin kaç Sterli̇n?

    37.572,71 GBP

  • JAPON YENİ

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    1 Bitcoin kaç Japon Yeni̇?

    55.128,78

  • SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

    1 Bitcoin kaç Suudi̇ Arabi̇stan Ri̇yali̇?

    195.323,91

  • İSVİÇRE FRANGI

    1 Bitcoin kaç İsvi̇çre Frangi?

    46.800,58

  • AVUSTRALYA DOLARI

    1 Bitcoin kaç Avustralya Dolari?

    67.186,77

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Anahtar Kelimeler:
Bitcoin
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