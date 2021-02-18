1 Bitcoin ne kadar?

1 Bitcoin serbest piyasada ne kadar?
Bitcoin, düne göre %-0.96 değişim ile son olarak, Bitcoin alış kuru 51.934,35 USD, bitcoin satış kuru 51.945,40 USD’dir. Bitcoin kuru en son 18.02.2021 11:14:30 tarihinde güncellenmiştir.
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DOLAR
1 Bitcoin kaç Dolar?
51.934,35 USD
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EURO
1 Bitcoin kaç Euro?
43.081,79 EUR
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STERLİN
1 Bitcoin kaç Sterli̇n?
37.572,71 GBP
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JAPON YENİ
1 Bitcoin kaç Japon Yeni̇?
55.128,78
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SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 Bitcoin kaç Suudi̇ Arabi̇stan Ri̇yali̇?
195.323,91
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İSVİÇRE FRANGI
1 Bitcoin kaç İsvi̇çre Frangi?
46.800,58
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AVUSTRALYA DOLARI
1 Bitcoin kaç Avustralya Dolari?
67.186,77