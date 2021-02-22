1 Bitcoin > 1 kg Altın

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB-'de sabit tutarken görünümünü olumsuzdan durağana yükseltti.

Cuma günü bültenimizde, yeni ekonomi takımının kredibilite tesis etmesiyle ve beraberinde Türkiye’nin yabancı nezdinde risk priminin 2020 yılına göre yarı yarıya düşmesinin de yardımı ile, görünümün revize edilme ihtimalini göz ardı etmediğimize vurgu yapmıştık.

Bundan sonraki süreçte, görünümün pozitife dönmesi ve not artırımlarının da gelebilmesi için, tıpkı ekonomi alanında olduğu üzere, başta yargı ve kurumların bağımsızlığı başlıklarında da yapısal reformlara ihtiyaç olacaktır.

Haftayı 6,95 seviyelerine doğru gerileyerek tamamlayan USDTRY kurunda, daha da aşağıda 6,85 - 6,90 bölgesini teknik bir bakış açısı ile önemsiyoruz. Bu yönde, hatta daha da aşağılara imkan veren yabancı raporlarına rastlasak da, görülmesi durumunda, 6,8’li seviyelerin ihtiyaç amaçlı döviz alımları için kollanabileceğini düşünüyoruz (bakınız grafik).

BİST100 endeksi haftanın son iş gününü yükselişle tamamlasa da, hafta genelinde zayıf bir performans kaydetti. Yabancı yatırımcının peş peşe 4 haftadır borsada satıcı konumda olması, TCMB’nin zayıflayan yabancı girişleri ile rezerv biriktirme çabasına da balta vuruyor. Endekste yukarı yönlü risklerin arttığı bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz.

Reuters haberine göre, Elon Musk, dijital paralar arasında Bitcoin ve Ethereum’un fiyatının “yüksek gibi” göründüğünü söylemesine karşı, “itibari paranın negatif reel faizi olduğunda, sadece bir aptal başka yere bakmaz” demesiyle, Bitcoin haftasonu 58bin doları aşarak 1 kilo altının fiyatını da geçerek yeni zirvelere yükseldi. Eğer çizimimiz bizi yanıltmıyorsa, Elliott sayımımıza göre, bir düzeltmenin pek de uzak olmadığını düşünüyoruz (bakınız grafik).

FED’in bilanço büyüklüğü 7,55 trilyon dolar ile tüm zamanların zirvesinde haftayı tamamlarken, Bitcoin’in piyasa değeri (market cap) 1 trilyon doları aşarak en değerli sekizinci varlık oldu (önünde 1,5 milyar dolar ile Google, yaklaşık 1,5 milyar dolar ile de Gümüş bulunuyor).

Hazır kripto paralardan söz etmişken, Türkiye, nüfusa oranla en çok kripto para kullanılan Avrupa’da birinci, dünyada ise dördüncü ülke olduğunu da not edelim.

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından yapılan çalışmaya göre, kovid-19 salgını ile mücadelede, küresel borç geride bıraktığımız sene 24 trilyon dolar büyüyerek 281 trilyon dolar oldu (dünya ekonomik büyüklüğünün 3 katı).

Bu kadar borca karşı, merkez bankalarının fütursuzca para basmaya devam ettiği bir ortamda, ABD gösterge 10 yıllık devlet tahvili de bu sabah son 1 yılın zirvesi olan %1,38 seviyesine yükseldi! ABD faizlerinin 2013 yılında yine sert bir şekilde yaklaşan enflasyonu fiyatlayarak birkaç ay içerisinde %1,6’dan %3’e gitmesi ile, gelişmekte olan ülke para birimleri sert bir tokat yemiş, TL %12, Brezilya Reali ise %16 değer kaybetmişti! (bakınız grafik).

Dolar endeksinin yeni haftayı da gerileyerek karşılaması ile altının ons fiyatı 1,760 dolar civarında olan tehlike bölgesinden uzaklaşsa da, ABD Hazine getirilerinin bir yılın en yüksek seviyesine yükselmesi ile getirisi olmayan altını tutmanın fırsat maliyetinin de artırdığını not etmem gerekiyor!

Hafta sonunda ABD Senatosundan geçmesi beklenen 1,9 trilyon dolarlık kovid-19 yardım paketinin yanı sıra, Salı gününden itibaren FED Başkanı Powell'ın Kongre sunumu da, getirilerin 1 yılın zirvesine çıktığı bir ortamda merakla takip edilecektir. Powell, getirilerin sürdürülebilir ekonomik iyileşme için çok yüksek olduğunu ima etmesi durmumda, kıymetli metallerinin yeniden ralliye başlamaya aday olduğunu söyleyebiliriz. Aksi taldirde, yükselen ABD tahvil faizleri özellikle altın için iyi bir haber değil.

Gümüş için ise olumlu tonumuzu korumaya devam ediyoruz. Kıymetli metal özelliği kadar sanayide yenilenebilir enerji, şarj istasyonları, solar panellere, 5G ve elektrikli araçlarda kullanımı aratan gümüşün endüstriye bir maden olarak da talep görmeye devam etmesini bekliyoruz.

İngiltere’nin aşı konusunda G7 ülkeleri arasında ilk sırada yer alması ile GBPUSD paritesi yaklaşık 3 yıl ardından ilk kez 1,40 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış gerçekleştirerek 1,43 seviyesindeki hedefe doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Bu noktadan sonra tercihimiz yavaş yavaş dolar olacaktır (bakınız grafik).

ABD’de, dondurucu soğuklar nedeniyle, geride bıraktığımız hafta 65 dolar seviyesine yükselen Brent cinsi ham petrolün varil fiyatı, haftayı gerileyerek tamamlaması ardından bu sabah yeniden 63,5 dolar seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Yatırım bankası Goldman’ın pandeminin normalleşmeye başlaması ile perolün 70 dolara önümüzdeki aylarda yükseleceğini söylemesi bunda etkili oldu.

ABD'de 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin bu hafta Senato’nun gündemine geleceği ve geçeceği beklentisinin yanı sıra, aşılama sürecinde açık ara en önde koşan İsrail’den iyi haberler geldi: Pfizer-BioNTech aşısının iki doz kullanımının tüm süreçlerde %99 etkili olduğu açıklandı.

Bu gelişmelerin ışığında, haftaya günaydın diyen Asya borsalarında, hafif de olsa iyimserlik göze çarpıyor (ABD tahvil getirileri stres yaratıyor). Gösterge endeks Tokyo borsası %1’e yakın artıda işlem görürken, ABD borsalarının vadeli endekslerinde ise yatay bir seyir görülüyor.