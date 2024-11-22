Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 419 milyon 967 bin TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini oyçokluğuyla kabul etti.

Komite'de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşmesi sırasında söz alan CTP Milletvekili Sami Özuslu konuşmasında, dün akşam Resmi Gazetede yayınlanan bir tasarıyla “Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Değişiklik Yasa Tasarısı”na yeni bir kısıtlama getirildiğini belirterek, bunun sendikal mücadeleye sekte vuracağını savundu.

Bu girişimin "Kamuda ve kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda toplu sözleşme yapamama noktası getirmeye yönelik olduğu" değerlendirmesi yapan Özuslu, bunu kınadığını belirtti ve hazırlanan yasa tasarısının gerekçesini okudu.

Gelir adaletsizliğini azaltacak yerde tam tersine atılan adımlar bulunduğunu kaydederek bunu eleştiren Özuslu, yeni bir huzursuzluk yaratılacağını ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da söz alarak, 2019 yılında yasa düzenlenmesi yapıldığını ve 19 belediyenin zaman içinde rahatladığını dile getirerek, kazanılmış hakların tırpanlanması olarak değil, mali yapının yönetilmesi ve yanlışların önlenebilmesi açısından bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirtti.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve CTP Milletvekili Sami Özuslu da söz alarak, bu yasa tasarısının tekrar değerlendirilmesini istediler.

Özuslu, “Bu tasarıyı ya geri çekeceksiniz ya da toplumun huzurunu bozacaksınız” dedi.

Görüşmede söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner de, ithalat ve ihracat dengesine değinerek, ülkenin üretiminin planlaması gerektiğini kaydetti.

Güney ile ticaretin önemine değinen Şahiner, geçen dönemde fiyat istikrarsızlığı ve kapılardaki geçişlerdeki zorluklardan dolayı memleketin kasasına girecek paranın girmediğini söyledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, Hayat Pahalılığının açıklandığı gün, piyasada fiyat artışı da olduğuna dikkat çekerek, bu zamlara tek müdahale edebilecek bakanlığın Ekonomi Bakanlığı olduğunu söyledi.

Piyasadaki denetim faaliyetlerinin yapılması konusunda personel eksikliğine değinen Şahali, bu denetimlerin asıl ve sürekli kadroların görevi olduğunu ancak denetimin yapılması konusunda irade olmadığını düşündüğünü söyledi.

-Amcaoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakan Olgun Amcaoğlu yaptığı konuşmada, denetimlerin yapıldığını, firma ve sektörleri kontrol ettiklerini belirterek, bir yıllık sürede bir şey yapılmadığının söylendiğini ancak asgari ücret ve diğer rakamlara bakıldığında bunun gerçeği yansıtmadığının görüldüğünü belirtti.

Hayat pahalılığının üç kez verildiğini, 2024’ün çok zor bir yıl olduğunu 2025’in da zor bir yıl olacağını dile getiren Amcaoğlu, denetleme noktasında da adım atıldığını kaydetti.

Amcaoğlu, verilen kredilere değinerek, düasyon ve enflasyonun birçok kez yaşandığını kaydetti.

Gider tarafının denetlenmesinin önemine vurgu yapan Amcaoğlu, bilgi ve denetim noktasında dijitalleşmeye yönelik adımların atılacağını belirtti.

Amcaoğlu, ürün güvenliği noktasında, ürünlerin akredite belge alarak ülkeye girmesinin sağlanacağını dile getirdi.

Daha sonra Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesiyle ilgili ürün laboratuvarı için ödenek aktarılması önerisi oyçokluğuyla kabul edildi.

Komite 403 milyon 467 bin TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesini oyçokluğuyla kabul etti.

-Serbest Liman bütçesi kabul edildi

Daha sonra 252 milyon 800 bin TL’lik Serbest Liman ve Bölge İdaresi bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.

-Rekabet Kurulu bütçesi oyçokluğuyla geçti

Ardından 19 milyon 83 bin TL’lik Rekabet Kurulu bütçesine geçildi.

CTP milletvekili Ürün Solyalı burada söz alarak, kurulun önemli bir kurum olduğunu belirtti ve yapısal sorunlarının çözülüp çözülmediğini, yeni atamaların uygunluğu ile ilgili sorular yöneltti.

Kurulun rekabete dönük kararları olmadığını savunan Solyalı, örneğin özel okulların fahiş fiyat uygulaması konusunda neden adım atılmadığını sorarak, okul kayıt ücretlerine yüzde 300 artış yapılmasının nasıl denetim dışı kaldığını sordu.

Solyalı başvuruların neden sonuçsuz kaldığının cevabının da verilmesini istedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da cevabi konuşmasında, kurulun tüm üyeleriyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Özel okullarla ilgili şikayetlerin Başsavcı ile görüşüldüğünü ikili akitlere müdahale olamayacağı yönünde görüş alındığını söyleyen Amcaoğlu, rekabet tarafıyla ilgili eksikliklerin giderileceğini belirtti.

Daha sonra Rekabet Kurulu bütçesi oyçokluğuyla kabul edildi.