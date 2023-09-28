Belediye Başkanı Tuğlu: “Belediyemiz için gıda güvenliği son derece önemlidir”

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından, üç yıl aradan sonra 8 Ekim Pazar günü düzenlenecek 23’üncü Büyükkonuk Eko Gün’de taze ürün satacak olan stant sahiplerine yönelik gıda ve hijyen eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen tarafından verilen eğitimde; gıda güvenliği, satışı yapılacak olan ürünlerin üretiminden satışına kadar olan sürede nelere dikkat edilmesi gerektiği, ürün ambalajları, kişisel hijyen ve temizlik konularında katılımcılar kapsamlı bir şekilde bilgilendirildi.

Eğitime Belediye Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da katıldı.

Tuğlu: “Belediyemiz için gıda güvenliği son derece önemlidir”

Tuğlu, Eko Gün’de “Kıbrıs’ın en güzel lezzetlerinin satışa sunulacağı yiyecek ve içecek stantlarında, halkımız adamızın eşsiz tatlarını yeniden deneyimleme imkanı bulacak” diyerek şunları kaydetti:

“Kimsenin en küçük bir endişesi olmasın. Etkinlik sahiplerimiz ve Belediyemiz için gıda güvenliği son derece önemlidir. Gıda Mühendisleri Odası'nın denetiminden geçmiş üreticilerimiz tarafından satışa sunulacak yiyecek ve içeceklerimiz kontrolleri yapılmış şekilde halkımızla buluşacak. Katılımcılar geniş ve kapsamlı bir eğitimden geçti ve sertifikalarını aldı” dedi.

Eğitim sonrası katılımcılara Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Oymen tarafından sertifikaları takdim edildi.

Gıda mühendislerinden bir ekibin, 8 Ekim Pazar günü Eko Gün etkinliğinde, gün boyunca satış yapılacak olan ürünleri ve satıcıları kontrol edeceği ve denetim yapacağı da belirtildi.

Eko Gün…

8 Ekim Pazar 10.30-19.00 saatleri arasında Büyükkonuk köy meydanında yer alacak Eko Gün’de yerel yiyecekler ve el sanatları işleri satışı yanı sıra, Kıbrıs Havaları Derneği, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği ve HASDER ekiplerinin halk dansları gösterisi, Aytaç Çağın'ın keman dinletisi ile Ferdi Usbahalı, Grup Otantik, Osman Özcömert, ROTA ve Ahmet Evan konserleri de yer alacak.