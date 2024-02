KKTC Ekmek Üreticileri “Bakanlar Kurulu’nun almış olduğu karar doğrultusunda ekmeğin azami satış fiyatını sabitlemesi rekabet yasası kurallarına uymamaktadır” açıklamasında bulundu.

Çınar Ekmek Fırını, Karpaz Bakery, Çıralı Fırını, Lala Fırını, Dano Bakery, Narin Unlu Mamülleri, Ekmektar Fırını, Naz Kan Unlu Mamülleri, Ekor Unlu Mamülleri, Özdemir Fırını, Elit Unlu Mamülleri, Tunaş Ekmek Fırını, Göçmenköy Şah Fırını, Ustam Unlu Mamüllleri, Güzelyurt Göçmen Fırını, Yeni Erenköy Fırını ve Kardeşler Ekmek Fırını adına yapılan açıklamada bilindiği şu ifadeler kullanıldı:

“Bilindiği üzere ‘Ekmek ve unlu mamuller rekabet yasası’ koşulları altında her fırın kendi maliyetlerini hesaplayarak bugüne kadar en uygun fiyatla halkımıza sunmuştur. Bakanlar Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda ekmeğin azami satış fiyatını sabitlemesi rekabet yasası kurallarına uymamaktadır. Bu bakımdan bizler ekmek üreticileri olarak her fırın ayrı ayrı kendi maliyetlerini son gelen aşırı zamlarla birlikte hesaplayarak , serbest piyasa koşullarında belirlemiştir. Bu konuda herhangi bir değişiklik olacaksa toplumu kaosa sürüklemeden bir ortak yolun bulunacağı umuduyla Sayın Başbakan’dan davet bekler; her türlü görüşmeye ve maliyetlerimizi Sayın Başbakan’a iletmeye hazır olduğumuzu kamuoyuna duyururuz.

Ayrıca halkımıza da uygulanan zamların keyfi olmadığını bildirir görüşmemizin yapılacağı güne kadar satış rakamlarımızı değiştirmeyeceğimizi, dolayısıyla önümüzdeki günlerde halkımızdan anlayış bekleriz”