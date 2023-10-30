Eğlence Belediyesi, 1974’te esir takasının tamamlandığı noktada kayıplar için anıt dikti. Üzerinde “burası esirlerin çilesinin bittiği, kayıp yakınlarınınkinin başladığı yerdir” yazılı anıtın açılışı, takasın tamamlandığı tarih olan 29 Ekim’de, dün yapıldı.

Alithia’nın haberine göre açılışta konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, arama-kimliklendirme çalışmalarını devam ettirmesi için Kayıp Şahıslar Komitesi’ne (KŞK) yapmakta oldukları mali yardımı artırma kararı aldığını söyledi. Hristodulidis, Türkiye’yi çalışmaları geciktirmekle suçladı.

Rum tarafında 29 Ekim’in “Kayıplar Günü” ilan edildiğini hatırlatan gazete, Dışişleri Bakanlığı’nın dün, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Rum yönetiminin, bütün kayıpların akıbetlerinin belirlenmesi hedefine bağlı olduğu mesajını yayımladığını yazdı.

Habere göre Eğlence Belediye Başkanı Andreas Konstantinu, üzerinde “burası esirlerin çilesinin bittiği, kayıp yakınlarınınkinin başladığı yerdir” yazısı bulunan anıtı dikmenin borçları olduğunu belirterek “İşgal askeri olmayan, barış ve refah şartları içerisinde yaşamaları için vatanımızı kurtarma ve yeniden birleştirme mücadelesine devam etmek gelecek nesillere ve kayıplara olan borcumuzdur” ifadesini kullandı.

“1974 Esirleri Derneği” Başkanı Vasos Hristu, “esirlerin 960’ı yükümlü ve seferiydi, yani sivildi” iddiasında bulundu ve Rum yönetimini, çeşitli sağlık sorunları ve psikolojik sorunlar yaşayan bu kişilere gerekli ilgiyi göstermemekle suçladı.

“Tüm Kıbrıs Beyan Edilmemiş Esir ve Kayıp Yakınları Örgütü” başkanı Nikos Sergidis de kayıp akıbetlerinin belirlenmesi sürecinin halen devam etmekte olduğunu belirterek, bundan Türkiye’yi sorumlu tuttu, anıtı diktiği için Eğlence Belediyesi’ne teşekkür etti.

-“Bir ayda 6 kayıp akıbeti belirlendi”

Aynı gazete Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in tarafında 6 Haziran 2023’te “Kayıplar ve Mahsurlar İnsanî Konuları Başkan ve Danışmanı” olarak atadığı Anna Aristotelus’un dün Atina’da düzenlenen “Kıbrıs Trajedisinin Beyan Edilmemiş Esir ve Kayıp Aileleri ve Yakınları PanHelen Komitesi Genel Kurulu”na katıldığını yazdı.

Habere göre konuşmasında, kayıplar meselesine yaklaşımlarını değiştirerek daha aktif bir rol ile çabalarını güçlendirmeye karar verdiklerini söyleyen Aristotelus, bilgi edinme ve araştırma yaklaşımlarını değiştirmelerinden sonra bilgi akışının arttığını, bu sayede bir ayda 6 kayıp akıbetinin belirlendiğini söyledi.

Gazete de gün dolayısıyla açıklama yayımlayan DİSİ’nin “29 Ekim 1974’ün, esir takasının tamamlandığı gün olduğunu” hatırlatarak KŞK’nın çalışmalarının desteklenmesini istedi.

-“AKEL AP’den Kıbrıs kayıpları özel raportörü atanmasına çalışıyor”

Haravgi’ye göre AKEL “Avrupa Birliği’nin, kayıplar meselesinin araştırma alanında, kayıplarla ilgili bilgilerin Türk ordusunun çekmecesinden çıkarılıp KŞK uzmanlarına verilmesi için Türkiye’ye siyasi ve diplomatik baskı uygulanması çabasında çok önemli rol oynayabileceği” iddiasında bulundu.

AKEL, “kayıplar günü” dolayısıyla yayımladığı bildiride parti olarak Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından, kayıp akıbetlerinin belirlenmesini güçlendirici olarak işleyebilecek bir Kıbrıs kayıpları konuları özel raportörü atanması yönünde çalıştıklarını açıkladı.