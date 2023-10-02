Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) kurucu üyelerinden kadın eğitimci Sonuç Zaim’in belgeseli cuma günü seyirciyle buluşacak.

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği'nin (KÖDER) topluma değer katan kadınlarla ilgili yapım serisinin 19. belgesel filmi olan ve KTÖS ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. (KTÖK) sponsorluğunda çekilen belgeselin gösterimi saat 19.00’da Çağlayan bölgesindeki Şair Nedim Sokak’ta yer alan KTÖS Konferans Salonu’nda yapılacak.

Eğitimdeki sendikal hareketin kurucularından, ilk kadın sendikacı, izci lideri, İngiltere’deki Kıbrıs Türk çocuklarına uzun yıllar eğitim veren ilk kadın öğretmen sıfatlarını da taşıyan Zaim, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği’nde faal olarak görev almayı sürdürüyor.