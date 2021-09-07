Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Okullar önümüzdeki hafta açılıyor.
Eski normalde yani pandemi öncesinde bile okullar sorunlar içinde açılırdı.
Pandemi şartlarında uzunca bir süre kapalı olan okulların nasıl açılacağını tahmin etmek çok zor değil.
Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve sendikalar tedirgin.
Tedirginliğe bir de bilinmezlik eklenince iş daha da içinden çıkılmaz hale geliyor.
Dünyada pandemi nedeniyle kapanan en son yer eğitim kurumlarıyken biliyorsunuz bizde ilk kapanan yer okullar olmuştu.
Şimdi hala yüz yüze eğitimle ilgili endişe ve bilinmezlikler var.
Acaba yine okullar açılır da yine kapanır mı endişesi yaşıyoruz.
Veliler hazırlık yapıyor, alışveriş yapılıyor. Öğrenciler uzaktan eğitim olsa da birçok konuda zaten geri kaldılar.
Yine bir iki vaka çıktı diye tüm eğitim sistemi kapatılacak mı mesela?
Örnek verecek olursak Türkiye’de okullar açılmadan şu net bir şekilde ortaya kondu. Kapanma artık yok en kötü ihtimalle sınıf bazında eğitime ara verilebilir o da çok zorda kalınırsa.
Peki bizde?
Bilmiyoruz...
Diğer sorunlara gelelim.
Öğretmen sendikası diyor ki;
Okulların sadece yarısı eğitime hazır, yaklaşık 50 okulda tadilat ve inşaat işlerinin halen devam ediyor.
Biz de soruyoruz bu hazırlıksızlığın pandemi ile bir alakası var mı?
Sendika diyor ki “okulların bir kısmı eksik kadro ile eğitime başlayacak”
Okullarda “11 müdür, 8 müdür muavini, 80 ilkokul öğretmeni, 24 okulöncesi öğretmeni, 14 özel eğitim öğretmeni, 15 sekreter ve 37 hademe eksiği” var…
Bu eksikliğin pandemi ile bir ilgisi var mı peki?
“Okul güvenliği sorunu devam ediyor”… Okul güvenliği tam olan okul sayısının sadece yüzde 14!
“Okulların yüzde 70’inde akıllı tahta/projeksiyon aleti, yüzde 44’ünde bilgisayar/laptop, yüzde 42’sinde internet, yüzde 38’inde müzik sistemi, yüzde 33’ünde klima, yüzde 28’inde fotokopi makinesi eksikliği var.
Sorun pandemi mi sizce?
Yani daha pandeminin P’sini ağzımıza almadan çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz.
Gelelim pandemi kaynaklı sorun oluşabilecek durumlara.
Okulların yüzde 42’sinde sınıf boyutları ve öğrenci sayılarının yeni dönemde sosyal mesafeye göre yeniden düzenlenmeye uygun değil.
Yeni oturma düzenine göre okulların yüzde 79’unda tekli masa, yüzde 32’sinde ek sınıf, yüzde 23’ünde ise sandalye ihtiyacı ortaya çıkacak.
Toplu taşımacılıkta yaşanan sorunlara hiç gelmeyelim..
Okulların ekonomik sıkıntıları da ayrı dert.
Sonuç olarak okulların yeni öğretim yılı öncesi eksiklikleri gün gibi ortada.
Pandemi kaynaklı sorunlar da ortada.
Şimdi bu eksiklerle okullar açılacak. Yeni sorunlar da mutlaka ortaya çıkacak.
Ama şunu iyi bilmemiz lazım her şeyden taviz olur ama sağlıktan ve eğitimden taviz olmaz.
Ne bir çocuğumuz hasta olsun ne de eğitiminden geri kalsın.
Kafasında soru işareti olanlar için de Eğitim Bakanlığının net bir şekilde yol haritasını ortaya koyması lazım.
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Asgari ücretli yine unutuldu.
Bu ülkenin en mağdur kesimidir onlar. En çok çalışan en az kazanan. Yatırımları bile doğru düzgün yapılmayan geleceğinden çalınan insanlar…
Ekonomik bir krizin içindeyiz.
Hali vakti yerinde insanların bile artık pahalılık karşısında şaşkına döndüğü bir ortamda asgari ücretlinin halini tahmin edin artık.
Ülkede özellikle son dönemlerde, ekmeğe, süte, ete, gaza ve sonuçta bütün tüketim maddelerine zam yapıldı.
Asgari ücretli resmen açlığa mahkum edildi.
3 kuruş zam yapacaklar onu da yapmamak için resmen 10 takla atıyorlar.
Süreç uzadıkça uzuyor ve konu çıkmaza giriyor.
Bir sözümüzde asgari ücretlinin sırtından yükselen zenginleşen patronlarımıza.
Sözümüz tabi emekçinin yanında olana değil.
Sözümüz resmi artışın arkasına saklanıp çalışanını ezene…
Her şeyi devletten beklemeyin…
Emekçinin teri soğumadan hakkını verin!
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MESAJ KUTUSU
Sayın Halis ÜRESİN, rekabet kurulunun kararlarına rağmen bunları takmayıp keyfi kararlar üretmek de neyin nesi şimdi? Eğer o kurum dikkate alınmayacaksa niye kuruldu? Devletin kurumlarının yine başka devlet kurumu tarafından tanınmaması devlet ciddiyetiyle bağdaşır mı? Mantıklı bir açıklaması vardır umarız!
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Sayın Mustafa AKTUĞ, Lapta ve yöresinde herkes keçi ve koyunları avlayarak kasaplara satan bir çeteden söz ediyor. Aralarında bazı ünlü isimlerin oğullarının da olduğu iddia ediliyor, hayırdır bunların baba paraları az mı geliyor da bu yollara başvuruyorlar!
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Sayın Faiz SUCUOĞLU, kurultayda size oy verecek olan bazı partililer muhalefetin dozunu daha fazla artırmanız gerektiği yönünde yorumlarda bulunmaya başladı. Zira partide kafalar hayli karışık ve önünüzde kalın bir sis perdesi var…
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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, artık Güzelyurt ve civarı sizin UBP’den milletvekili adaylığınızı tartışıp parti için büyük kazanç olacağını konuşmaya başladı. Bu arada siyasi kulislerde yeni yüz ve kaliteli isim olarak adınız fazlasıyla anılıyor.
Ve uğurlu olsun
Sayın Serdar DENKTAŞ, demek ki bu ülkede bir şeyler olması için ara sıra diş göstermekte yarar var değil mi? Bu arada anıt mezar konusunda Ankara’da hareket geçip milli rezaletin bitmesi için girişim başlattı.
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Sayın Günay ÇERKEZ, ülkenin ilk akıllı binası olan iş merkezinizin nihayet hizmete girecek olması bir kez daha iş dünyasında zirvede olduğunuzu gözler önüne serdi. Tebrik eder başarılı çalışmalarınızın devamını dileriz…
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Sayın Evrim HINÇAL, TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Bu önemli karardan sonra artık parti genel başkanlığı için birilerinin önünün açıldığı konuşuluyor, geç de olsa partinin gençleşme kararı doğru ve zamanında alınmış bir karardır…
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Sayın Ersin TATAR, Türkiye ziyareti sonrası anıt mezar için bir de siz omuz verin ki hükümet kurultay derdinde olduğu için gürültüye gitmesin. Zira iktidarda milliyetçi partiler olduğu halde söylemlerin hep lafta kaldığı da ortaya çıkmış oldu…
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Sayın Okyay SADIKOĞLU, LTB başkan adaylığı için proje hazırlamaya devam ederken öncelik olarak Lefkoşa’nın tüm kaldırımlarını baştan yaratma kararı aldı. Haklı yönleriniz var zira çağdaş ülkelerde kaldırıma takılıp düşen insanlara yükül tazminatlar ödeniyor…
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Sayın Turgay AVCI, çok yakında YÖDAK’ın bazı üyeleri konusunda belgeli bir yayına hazırlanılıyor şimdiden haberiniz olsun istedik. Bazı üniversitelerle ilişkiler dudak uçuklatacak kadar önemli, bakalım tombaladan kimler çıkacak!