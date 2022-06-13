Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe’nin ‘arada-ara/HIATUS’ İsimli Sergisi ARUCAD Art Space’te Açılıyor.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Fotoğraf Bölüm Başkanı ve fotoğraf sanatçısı Yrd. Doç. Dr. İsmail Gökçe’nin yalnızlık, zaman ve araf konularını işlediği kişisel sergisi ‘arada-ara/HIATUS’, Lefkoşa’daki ARUCAD Art Space’te sanatseverlerle buluşuyor.

Gökçe’nin sinematografik etkinin yüksek olduğu fotoğraflarında yalnızlık, sessizlik ve zaman algısını etkileyen ışık kullanımı dikkat çekiyor.

Sanatçının fotoğraflarıyla ilgili olarak keleme aldığı metinde akademisyen Pervin Yiğit ‘Zaman dediğimiz kavramı bölümlediğimizde geçmiş, şimdi ve gelecek olarak bir sınırlandırma yaparız. Fakat buradaki fotoğraflarda hakimiyet kuran zaman dışılık, geçmişi, şimdiyi ve geleceği kapsayarak, tüm zamanlara tekabül eden bir kodlama ile, insansızlığa, terk edilmişliğe ve kaybolmuşluğa bizi tanık ederken aynı zamanda bize öncesindeki zıtlığı da göstermeyi başarır’ diye aktarıyor.

İsmail Gökçe’nin “arada-ara/HIATUS” adlı sergisinin açılış ve kokteyli, 14 Haziran Salı akşamı 19.00’da Lefkoşa’daki Müftü Raci Efendi Sokak’ta gerçekleşecek. Sergi, 10 Ağustos 2022 tarihine kadar izlenebilir.