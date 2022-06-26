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‘Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde ‘The American College’ öğrencisine ödül geldi

26 Haziran 2022 Pazar 14:18
‘Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde ‘The American College’ öğrencisine ödül geldi

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), geleneksel olarak düzenlediği Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde The American College öğrencisi Taygun Artan Özcihan’da atletizm alanında ödül aldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımı ile gerçekleşen Yılın Başarılıları Ödül Töreni’nde geleneksel olarak Zeka Özteknik adına verilen Özel Ödüller düzenlenen gecede verildi. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen ödül töreninde dernek yönetim kurulu tarafından belirlenen isimlere ödülleri takdim edilirken Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) okullar grubuna bağlı Girne Koleji öğrencisi Taygun Artan Özcihan’a da Atletizm alanında ödülü takdim edildi.

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