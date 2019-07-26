Yaşam alanlarımızın görünürlüğü ve mimari eğitimde GAÜ farkı

Sanat, tasarım, mimarlık ve iç mimarlık alanlarındaki akademik platformlar arasında,"öğrenci odaklı" ilkelerini yineleyen Girne Amerikan Üniversitesi ( GAÜ ) Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi; Yaşam alanlarımızın görünürlüğünün kalitesine yönelik, farkındalık içeren eğitim ve öğretim yaklaşımında da evrensel ideallerini koruyor.

GAÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Adil, tercih döneminde konuyla ilgili yaptığı bir değerlendirmede; “Hem öğrencilerimiz, hem akademisyen arkadaşlarımız çok değişik yer ve ülkelerden, değişik inanç sistemlerinden gelmektedir. İnanıyorum ki; Bu, bizim için çok büyük bir artı ve şanstır. Bu olağanüstü birlikteliğe yeni öğrencilerimizle güç katacağız.” sözleri ile, alana ilgi duyan aday öğrencilere seslendi.

Doç. Dr. Adil, temenni ve önerilerini ise şu cümle ile ifade etti. “Tüm amacımız, öğrenci arkadaşlarımızı; en yüksek potansiyele vardırabilmek için, en iyi düzeyde öğretim ve eğitimdir. Aday öğrencilerimize şunu da içtenlikle söylemek isterim ki; Eğer heyecan verici şekilde ve duyumsayacağınız zevk ile, öğretim ve öğrenim tecrübesi edinmek istiyorsanız, fakültemiz tam size göredir."

YOĞUNLAŞTIRILMIŞ KATILIMCI YÖNTEM

Hazırlık hariç, dört yıllık eğitim süresi dahilinde altı bölümde; Katılımcı- interaktif yöntem, disiplinler arası iş birliği ile akademik çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Adil, "Bu bölümler sıra ile mimarlık, iç mimarlık, tasarım ve plastik sanatlar olarak geçmektedir. Bu bölümlerimizin eğitim dili, İngilizce'dir. Ayrıca, 'Türkçe Eğitim Dili'nde de, yine mimarlık ve iç mimarlık bölümlerimiz güçlü seçenekler olarak yer almaktadır. Aramıza katılacak, uluslararası yeni öğrencilerimiz ile 2019- 2020 Akademik Yılı'na hazırız. ” dedi.