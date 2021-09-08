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Yağlı’nın eseri 60. Castellamonte Seramik Sergisi’nde!

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Seramik Bölümü öğretim görevlisi, Kıbrıslı seramik sanatçısı Mümine Özdemirağ Yağlı’nın ‘Anonimo’ adlı eseri, İtalya’da düzenlenen 60. Castellamonte Seramik Sergisi’nde Kıbrıs’ı temsilen sergileniyor.

08 Eylül 2021 Çarşamba 16:07
Yağlı’nın eseri 60. Castellamonte Seramik Sergisi’nde!

Kıbrıslı seramik sanatçısı ve ARUCAD Seramik Bölümü öğretim görevlisi Mümine Özdemirağ Yağlı’nın ‘Anonimo’ adlı eseri, İtalya’nın Torino şehrine bağlı Castellamonte’de, bu sene 60.sı düzenlenen seramik sergisinde yer alıyor. Her sene dünyanın dört bir yanından seramik sanatının önemli isimlerine ev sahipliği yapan ve bölgenin kızıl toprağına duyulan aşka atfen düzenlenen Castellamonte Seramik Sergisi’nde bu sene, 25 farklı milletten 110 sanatçının eserleri sergileniyor. Yağlı’nın ‘Anonimo’ isimli eseri ise Ada genelinden gönderilen ve jürinin onayından geçerek sergide yer bulabilen tek çalışma olma özelliğini de taşıyor.

2017’den bu yana ARUCAD Seramik Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak öğrenci yetiştirmeye devam eden, bugüne kadar çeşitli sanatsal atölye, sempozyum, sergi ve bianellere katılan Yağlı, 2009 yılından bu yana Çatalköy’deki seramik atölyesinde bireysel çalışmalarını yürütmeye de devam ediyor.

Mümine Özdemirağ Yağlı’nın kilden, çömlekçi tornası kullanarak ve serbest elle şekillendirdiği seramik çalışması ‘Anonimo’, İtalya’nın Torino şehrinde bu sene 60.sı düzenlenen Uluslarası Castellamonte Seramik Sergisi’nde 12 Eylül’e kadar sergilenmeye devam edecek. 

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