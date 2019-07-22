banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101327
ALTIN
260.431
DOLAR
5.6710
STERLİN
7.0618
EURO
6.3615
KKTC'de 4 yıl izinsiz kaldı
KKTC'DE 4 YIL İZİNSİZ KALDI
Lefkoşa’da eşine bıçak gösterip, öldürmekle tehdit etti
LEFKOŞA’DA EŞİNE BIÇAK GÖSTERİP, ÖLDÜRMEKLE...
KKTC’de izinsiz bulunan 4 kişi tespit edildi
KKTC’DE İZİNSİZ BULUNAN 4 KİŞİ...
Akdoğan'da yangın
AKDOĞAN'DA YANGIN
banner306

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan yardım kermesi

Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan yardım kermesi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:29
Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan yardım kermesi

banner317
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO) 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi, Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında, proje öğretmenlerinin ve öğrencilerinin büyük katkıları ile yardım kermesi gerçekleştirdi. Söz konusu proje kapsamında kermesden elde edilen gelir Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ramadan Eyyam tarafından Kanser Hastalarına Yardım Derneği bölge sorumluları Yıldız Yaman ve Erhan Yaman’a takdim edildi.

Düzenlenen takdim töreninde DAÜ YDİHO Öğrenci ve İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İpek Meneviş, Akademik İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Emete Kaptan Mavili, Sosyal Sorumluluk Projeleri Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar ve İdare Amiri Ercan Ercanlar da hazır bulundu. Etkinlik sonunda Kanser Hastalarına Yardım Derneği, YDİHO müdüriyetine yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür plaketi ve çiçek takdiminde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
DAÜ Yabancı Diller Ve İngilizce Hazırlık Okulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu devir teslim töreni gerçekleşti
DAÜ Vakıf Yöneticileri Kurulu devir teslim töreni gerçekleşti
Akpınar: “GAÜ, öğrencilerin hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirebileceği bir eğitim ve yaşam kampüsüdür”
Akpınar: “GAÜ, öğrencilerin hedeflerini ve hayallerini gerçekleştirebileceği bir eğitim ve yaşam kampüsüdür”
GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü Ankara Özel Yetenek Sınavı 23 Temmuz’da
GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü Ankara Özel Yetenek Sınavı 23 Temmuz’da
UKÜ öğrenci kulüpleri ile öğrencilerinin sorumluluk bilincini artırmayi amaçlıyor
UKÜ öğrenci kulüpleri ile öğrencilerinin sorumluluk bilincini artırmayi amaçlıyor
UKÜ uluslararası yaz akademisi şehir turları ve kültürel etkinliklerle devam ediyor
UKÜ uluslararası yaz akademisi şehir turları ve kültürel etkinliklerle devam ediyor
Serhat Akpınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Serhat Akpınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
DAÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan “ada” takımı Elektromobil 2019 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek
DAÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan “ada” takımı Elektromobil 2019 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek
Eczacılık, sürekli gelişim gerektiren bir meslek dalıdır
Eczacılık, sürekli gelişim gerektiren bir meslek dalıdır
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Nuri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Nuri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı
DAÜ yaptığı akademik işbirlikleri ile ses getiriyor
DAÜ yaptığı akademik işbirlikleri ile ses getiriyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim