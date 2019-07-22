Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’ndan yardım kermesi

Düzenlenen takdim töreninde DAÜ YDİHO Öğrenci ve İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi İpek Meneviş, Akademik İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Emete Kaptan Mavili, Sosyal Sorumluluk Projeleri Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar ve İdare Amiri Ercan Ercanlar da hazır bulundu. Etkinlik sonunda Kanser Hastalarına Yardım Derneği, YDİHO müdüriyetine yapmış oldukları destekten dolayı teşekkür plaketi ve çiçek takdiminde bulundu.
22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:29