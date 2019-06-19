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Üniversite eğitimini bir adım öteye taşımak isteyenler için, GAÜ yatay geçiş başvuruları devam ediyor

Üniversite eğitimini bir adım öteye taşımak isteyenler için, GAÜ yatay geçiş başvuruları devam ediyor

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:58
Üniversite eğitimini bir adım öteye taşımak isteyenler için, GAÜ yatay geçiş başvuruları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yükseköğretimde 50.yılına doğru ilerlerken, üniversite eğitimlerini yüksek standartlarda uluslararası düzeye taşımak isteyen öğrenciler için yatay geçiş başvuruları devam ediyor.
GAÜ’ye Kayıt Hakkı Kazanan Tüm Öğrencilere, Kontenjanlar dahilinde 7 Yıl Kesintisiz Burs İmkanı
Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 2019-2020 Güz dönemi kurumlar arası geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler için GAÜ’nün uygulama esasları, başvuru şekli ve tarihi, gereken belgeler üniversitenin web sitesinden paylaşıldığı belirtildi. GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı açıklamasında, uygun görülen başvurulara kontenjanlar çerçevesinde kesintisiz eğitim bursu sağlanacağı bildirildi. 
Başvurular için belgelerin eksiksiz ve zamanında gönderilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kurumlararası Geçiş için başvuruda gerekli olan evrakları şu şekilde sıraladı; 
•    ÖSYM Belgesi  
•    Transcript Fotokopisi 
•    Ders İçerikleri 

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•    Lise Diploması Fotokopisi 
•    Disiplin Belgesi 
•    İngilizce Hazırlık Belgesi Fotokopisi 
•    Kimlik Kartı Fotokopisi 
•    Daha önce yatay geçiş  yapmadığına dair belge
Ayrıca, başvuruların bizzat, posta ya da e-mail yolu ile yapılacağı belirtilen açıklamada, ön başvurunun e-mail ile gönderdikten sonra orjinal belgelerin posta yolu ile iletmesi gerektiği vurgulandı. Ön başvuruların başladığı belirtilen açıklamada, geç ve eksik belge ile yapılan başvuruların dikkate alınmayacağı ifade edildi. Belgelerin gönderilmesi gerek adresler ise şu şekilde belirtildi;

Posta Adresi : Üniversite Yolu, Karaoğlanoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Girne, K.K.T.C.
E-Mail: info@gau.edu.tr

Anahtar Kelimeler:
GAÜ YATAY GEÇİŞ
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