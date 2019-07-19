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UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Nuri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı

UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Nuri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı

19 Temmuz 2019 Cuma 10:37
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Nuri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Sorumlusu Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında açıklamalarda bulundu.

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Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri, 20 Temmuz tarihinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kıbrıs Türkü’nü kaderine terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirterek, “20 Temmuz Harekâtı ile Kıbrıs Türkü karanlıktan aydınlığa çıkmış, özgürlüğüne kavuşmuştur” dedi. TSK tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45. yılı olduğunu kaydeden Nuri, o yıllarda Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak üç kez askeri müdahalede bulunmayı denediğini, ancak üçüncü denemesinde başarılı olabildiğini dile getirdi. Yrd. Doç. Dr. Nuri, uluslararası örgütlerin ve dünya siyasetine yön veren devletlerin Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalede bulunmaması için çeşitli yönlerden baskı yaptığına dikkat çekerek, Kıbrıs Türk halkının yıllarca tüm dünyanın gözü önünde acılar çektiğini aktardı. Kıbrıs Türkü’nün soykırıma uğradığının altını çizen Yrd. Doç. Dr. Nuri, “Bu gerçekler ışığından hareket ederek garanti ve güvenlik konusunda Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden ve Türk ordusunun adadaki varlığından asla vazgeçmemelidir” şeklinde konuştu.

Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri açıklamasında, Kıbrıs Türkü’nün tüm anayasal haklarının gasp edildiğini, azınlık konumuna getirildiğini ve sefalet içerisinde yaşamaya terk edildiğini hatırlatarak, o günlerin anlamının iyice kavranmasının ve geçmişte yaşananların tekrarlanmaması adına bunun gelecek nesillerin milli bilincine yerleştirilmesinin önemine işaret etti.

Nuri son olarak “O dönemin Türkiye Başbakanı Bülent Ecevit, Kurucu Cumhurbaşkanı Raif Rauf Denktaş ve mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere bu uğurda canını hiçe sayan mücahit, mücahideler, mehmetçik, tüm şehitlerimiz ve Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini sonuna kadar sürdüren herkese minnettarız” dedi.

Son Güncelleme: 19.07.2019 10:39
Anahtar Kelimeler:
Yrd. Doç. Dr. Cahit Nuri
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