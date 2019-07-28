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UKÜ’lü akademisyen sağlıklı bir zihin için matematiği önerdi

UKÜ’lü akademisyen sağlıklı bir zihin için matematiği önerdi

28 Temmuz 2019 Pazar 09:43
UKÜ’lü akademisyen sağlıklı bir zihin için matematiği önerdi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Öğretmenliği Program Başkanı Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, zihnimizi canlı tutmak için matematiksel-mantıksal zekâ kullanımının önemli olduğunu açıkladı.

Yrd. Doç. Dr. Özdemir birçok kişinin matematiği sevmediğine dikkat çekerek, “Oysa matematik sadece sayılardan oluşan basit bir bilim değil, tam anlamıyla düşünce ve mantık sistemidir” dedi. Birçok araştırmanın matematiğin insan yaşamı için vazgeçilmez olduğunu ispatladığını aktaran Özdemir, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir araştırmada daha fazla matematiksel aktivitelerde bulunan kişilerin karar verme süreçlerinde daha hızlı olduklarının kanıtlandığını kaydetti.

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Yrd. Doç. Dr. Özdemir, Demans (bunama) rahatsızlığının genetik faktörlerin yanı sıra beynin yeterince zihinsel etkinliklerle uğraşmamasının bir sonucu olarak ortaya çıktığını aktararak, hobi, fiziksel aktivite, çeşitli sözel bulmaca ve matematiksel-mantıksal zekâyı kullanmaya iten problemlerin zihnin sürekli aktif olmasını sağladığını belirtti.

Zihinsel etkinlikler kapsamında matematiksel zekâyı kullanabilmek için günlük bulmaca çözülebileceğine dikkat çeken Özdemir, çocukluktan bu yana herkesin bildiği kibrit problemlerinin zihni çalıştırmak ve yaratıcılığı arttırmakta faydalı olduğunu açıkladı. Yrd. Doç. Dr. Sarem Özdemir, düzenli aralıklarla kibrit problemi gibi matematiksel-mantıksal problemler çözmenin hem demans hastalığını geriletme hem de zihni canlı tutma konusunda faydalı olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: “Çok yaygın olarak bilinen bir kibrit problemi ile başlayalım. Elinize 6 tane kibrit çöpü alın ve bu çöplerden 4 tane eşkenar üçgen elde etmeye çalışın ya da M S’nin babasıdır ama S M’nin oğlu değildir. Bu nasıl olur? tarzında sorularla pratik yapılabilir”

Özdemir konuşmasının sonunda zihni canlı tutmanın önemini vurgulayarak, “Matematiksel-mantıksal zekâmızı kullanmak, akıl sağlığımızı korumanın en önemli yollarından biridir” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Sarem Özdemir
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