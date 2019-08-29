UKÜ’lü akademisyen Prof. Dr. Tuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tarihteki önemine dikkat çekti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Tuş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde önemli bir yere sahip 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Samsun’da 1919’da başlatılan ulusal kurtuluş mücadelesinin son adımı olduğunu açıkladı.

Dumlupınar’da 30 Ağustos 1922 tarihinde Mustafa Kemal’in başkomutanlığında zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 97’inci yıldönümünü olduğunu hatırlatan Tuş, bu günü gururla kutladıklarını ekledi.

Prof. Dr. Muhittin Tuş, 30 Ağustos Zaferi’nin bir geleneğin devamı olduğunu belirterek, “Mustafa Kemal silahları elinden alınmış, ordusu dağıtılmış, on yıldır savaşmaktan yorulmuş, artık askere 15 yaşındakilerin bile çağrılmaya başlandığı, ekonomisi, maliyesi olmayan bir toplumun önüne geçerek, milleti zafere götürmüştür” dedi.

Söz konusu zaferin geleneğin bir devamı olmakla beraber bir milletin yoktan var oluşu olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Tuş, 30 Ağustos’un “Daha İstanbul işgalinde ‘geldikleri gibi gidecekler’ düşüncesini dile getiren, başaracağım diyenin ve başaracağına inananların zaferidir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Tuş, Ağustos ayının zaferler ayı olduğuna dikkat çekerek, 1071’de Malazgirt’te başlayan bu geleneğin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e kadar devam ettiğini kaydetti.

UKÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Tuş 30 Ağustos zaferinin Gazi Mustafa Kemal’in Türk milletine armağanı olduğunu da sözlerine ekledi.