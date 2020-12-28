UKÜ’lü Akademisyen Esat Kastambollu İngiliz Mutfak Federasyonu’na faal üye olarak kabul edildi

BCF tarafından 2008 yılında düzenlenen bir yarışmada yılın genç şefi kategorisinde ikincilik kazandığını aktaran Kastambollu, federasyonun bu başarı nedeni ile kendisini ferdi üyeliğe kabul ettiğini söyledi. Kastambollu, federasyona faal üyeliğin bu şekilde başladığını ifade ederek, kendisinin federasyona kabul edilen ilk faal Kıbrıslı Türk olduğunun da altını çizdi.

Federasyona faal üye olarak kabul edilen Kastambollu, ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenecek tüm yarışmalara katılma hakkı kazandığını anımsattı. Kastambollu, söz konusu yarışmalarda jüri olarak dünyanın birçok ünlü şefiyle birlikte çalışma imkânı bulacağını da dile getirerek, “Ayrıca öğrencilerimiz için de bu organizasyonlarda kapıların açık olması, dünyanın birçok ülkesinden ünlü şeflerle çeşitli seminer, eğitim ve aktivitelere katılma şansı doğacaktır” dedi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi olarak düzenleyecekleri organizasyonlarda federasyonla işbirliği içerisinde olacaklarını vurgulayan Kastambollu, bu sayede başarılı öğrenci ve stajyer şeflerin rekabet etmesine, yurtdışında çalışmasına ve eğitim almasına yardımcı olmak için toplanan fonlardan ve burslardan yararlanabilecekleri bilgisini de verdi.

“İngiliz Mutfak Federasyonu”

İngiltere’de 1948 yılında kurulan en kıdemli aşçılar derneği “Şefler ve Aşçılar Çemberi” ile 1978 yılında kurulan Midlands Şefler Derneği; 2005 yılında güçlerini birleştirerek, İngiliz Mutfak Federasyonu'nu oluşturmak üzere işbirliğine gittiler. BCF sektör genelinde mutfak becerilerini geliştirmeyi ve üyelerinin çıkarlarını korumayı temel ilke olarak benimseyen bir yapı oluşturdu. Ayrıca Les Toques Blanches Lyonnais's gerçekleştirdikleri bir antlaşma kapsamında kurum şeflere Lyon'un önde gelen bazı restoranlarında çalışma fırsatı yaratıyor.

BCF’nin mutfak mükemmelliği ve başarısı için Louis Cipolla Ödülü; otel endüstrisine en büyük katkı amacıyla verilen Tudor Fransa Ödülü ve her yılın en seçkin genç şefine verilen Johnnie Borra Memorial Trophy Ödülü seçkin ödülleri arasında yer alıyor. Ayrıca BCF ile Les Toques Blanches Lyonnais'in, iki şef dernekleri arasındaki işbirliğini teşvik etmek için uzun yıllardır devam eden resmi bir antlaşmaları da bulunuyor.