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UKÜ’lü akademisyen Doç. Dr. Gür’den ebeveynlere tavsiyeler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Gür, iyi bir ebeveyn olmak için ipuçları vererek, bunların çocuktaki yansımalarına değindi.

UKÜ’lü akademisyen Doç. Dr. Gür’den ebeveynlere tavsiyeler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Gür, iyi bir ebeveyn olmak için ipuçları vererek, bunların çocuktaki yansımalarına değindi.

04 Ağustos 2019 Pazar 10:36
UKÜ’lü akademisyen Doç. Dr. Gür’den ebeveynlere tavsiyeler

Doç. Dr. Çağla Gür, ebeveynlerin çocuklara sürekli neler yapması gerektiğini ve bunları yerine getirmelerinin gerekliliği konusunda ısrarcı olmamalarına dikkat çekerek, çocukların ebeveynlerini dinlemekten ziyade gözlemleyerek, yapılan davranışı tekrarladıklarını kaydetti.

Esas rehberliğin seçenekler sunmak olduğunu belirten Gür, ebeveynlerin çocukların olasılıkları değerlendirmesine fırsatlar sunmalarını ve kendi seçimleri için serbest bırakmalarını tavsiye etti. Doç. Dr. Gür, “Rehberlik sağlıklıysa seçimler de sağlıklı olacaktır” diyerek, çocuğa emir kipinde mırıldanma, şikâyet eder gibi kızgın cümlelerle iletişim kurulmamasını, sunulan seçeneklerin belirgin olmasını ve çocuğun korkutulmamasını da öğütledi.

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Gür, çocukların ebeveynleri ile aynı düşünce yapısı ve beklentilere sahip olmasını beklemenin hayal kırıklığıyla sonuçlanabileceğine değinerek, “Çocuklarımız ‘biz’ değildir, onlar farklı kişilerdir. Bizim temel görevimiz onlara yol göstermek, rehberlik etmek ve koşulsuz sevmektir” dedi.

Her şeyi kontrol etmeye çalışmanın problem yarattığını aktaran Gür, iyi bir ebeveyn olmak için başkalarının beklediği gibi olmak yerine, kendilerine zaman ayırmalarını ve ‘Kendinizi nasıl huzurlu ve doğal hissediyorsunuz?’ sorusuna cevap bulmayı tavsiye etti. Bu sorulara cevap bulunduğu anda kendilerini iyi hissedeceklerini ve evde de olumlu bir atmosferin oluşacağını aktaran Gür, koşulsuz sevgi ile çocuğu severek, çocukların bir şey yapmak karşılığında sevgi alacağının düşündürülmemesini de dile getirdi.

Çocukların sadece ebeveynlerini gözlemlemediklerini hatırlatan Gür, tüm dünyayı da gözlemlediklerini de ekleyerek, çevrede çocuğun gelişim sürecinde şekillenmesini etkileyen televizyon, arkadaşlar, okul ortamı, içinde bulunduğu toplumun ve çağın beklentileri gibi faktörler bulunduğunu açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Doç. Dr. Çağla Gür
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