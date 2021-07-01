UKÜ’de tarım ürünleri hasat sonrası uygulamaları irdelendi

UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır’ın moderatörlüğünde yapılan etkinlikte, KKTC Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Erkut Uluçam, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Erkan, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurdan Tuna Güneş, Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Şen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Koyuncu ve Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rahmi Türk açıklamalarda bulundu.

Uluçam etkinlikte ülkede yetiştirilen limon üretimi ve depolanması konusuna dikkat çekerek, yaz aylarında enerji maliyetinin yüksek olması nedeniyle limonun gerekli koşullarda işlenip, depolanamamasından dolayı, ithalat yoluna gidildiği ve bu sebeple fiyat artışının meydana geldiğimi kaydetti.

Prof. Dr. Erkan konuşmasında kalite ve ihracat konusuna dikkat çekerek, ürünü ihraç etmenin döviz girdisi sağlaması nedeniyle çok karlı olduğunu dile getirerek, ancak ihracat yapılabilmesi için kaliteli ürüne ihtiyaç olduğunu belirtti. Üretimde bilgi ve teknolojiyi kullanmanın önemini vurgulayan Erkan, “Yanlış bilgi bir doz bile olsa, ürünü istenilen kaliteye ulaştırmaz. Ayrıca tüm Dünyada biyolojik ambalajlar kullanılmaya başlandı. Bu ihracatta ülkemize avantaj sağlayacak” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Güneş ise yaş meyve ve sebze kullanmanın kanser gibi kronik hastalıkları önlemede pozitif etkiye sahip olduğunu belirterek, tüketicinin bu ürünlere talebinin artığını söyledi. Tüketicilerin bu ürünleri kalıntı limitleri ile tüketmek istediklerini de anımsatan Güneş, “Sıcaklık uygulamaları bu noktada devreye giriyor. Güvenli ve çevreye dost uygulamalar. Kimyasal madde kullanılmıyor. Kalıntı içermez” açıklamasında bulundu

Prof. Dr. Şen hasat sonrası paketlemede özel işlemler hakkında konuşarak, ürünün uygun haline getirilmesi, olgunlaştırılması için modern tesisler kurulduğunu söyledi. Eskisi gibi kara düzeni ile değil; sıcaklığı, nemi uzaktan kontrol edilebilen sistemlerin kurulduğunu aktaran Şen, “Paketleme işlemleri önemlidir. Süreç iyi yönetildiğinde kayıplar daha az olacak” dedi.

Prof. Dr. Koyuncu da modern depolama sistemlerinin ürünün kalitesini korumada daha iyi olduğunu dile getirerek, temel amacın ürünün doğal nitelik ve nicelik kalitesinde süreyi uzatmak olduğunu belirtti. Depoları akademik olarak üçe ayırdıklarını kaydeden Koyuncu, “Dış havayla soğutulan, geleneksel ve basit depolar yanı sıra termomekanik yolla soğutulan depolar” bulunduğunu aktardı.

Prof. Dr. Türk ise hasat aşamasındaki kayıplar konusunda bilgi vererek, hasat yönetiminin bahçeden çatala gidinceye kadar çok fazla zararla kapatıldığını aktardı. Her ürünün hassaslığının farklı olduğunu dile getiren Türk, hasatının da farklı bir yöntemle yapılması gerektiğini belirtti.