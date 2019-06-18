UKÜ’de “Çağdaş Türk Edebiyatında Nesir” adlı etkinlik gerçekleştirildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Diploma Eki ve öğrenci akademik gelişimi kapsamında “Çağdaş Türk Edebiyatında Nesir” konusunda bir panel gerçekleştirildi.

Etkinlik hakkında konuşan Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, panelin ilk gününde “Çağdaş Türk Edebiyatında Nesir: “Gezi Yazısı ve Denemeler” konusunun, ikinci günü ise “Günlük ve Mektuplar”ın değerlendirildiğini, ayrıca deneme, günlük ve mektuplardan hazırlanan seçkilerin ise seslendirildiğini açıkladı.

İlk gün gerçekleşen panelde, Bölüm öğrencileri Jiyan Turcel Başaran’la Enes Güleç “Aynalı Denemeler’le Ece Ayhan”, Kader Ayaz “Salâh Birsel’den Boğaziçi Şıngır Mıngır” ve Sena Erçin’in ise “Enis Batur’dan Kediler Krallara Bakabilir” adlı sunumları yer aldı.



Etkinliğin ikinci gününde “Günlük” oturumunda Yusuf Atlar başkanlığında; Muhammed Emin Çiçek ve İskender Gürbüz “Oğuz Atay Günlükleri”, Kadriye Ferahkaya “Erdal Öz Günlükleri”, Ümmühan Yılmaz tarafından ise “Günlüklerindeki Tomris Uyar” konularında sunumlarını gerçekleştirerek, günlüklerin edebiyat tarihindeki önemi ve işlevi irdelendi.Etkinliğin son oturumu olan “Mektuplar” bölümünde ise Serkan Çelik yer alarak, Eda Sera Yılmaz “Cemal Süreya’nın 13 Gün Mektupları”, Merve Dikkaya “Ahmet Arif’ten Leyla Erbil’e Mektuplar-Leylim Leylim”, Güler Beyza Yonucu’yla Cemil Tesbih ise “Tezer Özlü’den Ferid Edgü’ye Mektuplar” konulu sunumlarıyla yer alarak, değerlendirmeler yapıldı.Programın sonunda konuşan Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Karadağ, dersliklerde ve yazılı kaynaklardaki kuram ile yöntemlerin uygulamaya aktarılmadan öğrenci gelişiminde yeterli olamayacağını belirterek, etkinliğin eğitsel başarı yanında öğrencilere yetkin birer edebiyatçı kimliği kazandıracağını da kaydetti.