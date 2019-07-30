UKÜ’de 22 doktora ve 51 yüksek lisans programına başvurular başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) yüksek lisans ve doktora programlarına yeni uzmanlaşma alanları ekleyerek, lisansüstü eğitimde kariyer fırsatı sunmaya devam ediyor. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı toplam 51 yüksek lisans ve 22 doktora programında 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi başvuruları başladı.

Yeni dönemde başvuru kabul eden Yüksek Lisans programları şunlardır: Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknolojileri, Bitki Bilimi ve Teknolojileri, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Ekonomi, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Farmakognozi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Grafik Tasarım, Hemşirelik, Hukuk, İç Mimarlık, İletişim ve Medya Çalışmaları, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Kamu Hukuku, Kimya, Klinik Psikolojisi, Mimarlık, Muhasebe ve Finansman, Mühendislik Yönetimi, Okul Öncesi Eğitimi, Pazarlama Yönetimi, Pedagojik Formasyon, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Uluslararası Bankacılık ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Zihin Engelliler Öğretmenliği.

Başvuru kabul eden Doktora programları ise Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Farmasötik Bilimler, Hukuk, İletişim ve Medya Çalışmaları, İngilizce Öğretmenliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme, İşletme (Almanca), İş Sağlığı ve Güvenliği, Mimarlık, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri ile birlikte iki tane Profesyonel Doktora Programları olan İşletme ve Sağlık Kurumları Yönetimi’dir.

Adaylar, UKÜ web sayfasında yer alan www.ciu.edu.tr/akademik/enstituler adresinden formu doldurarak, 6 Eylül 2019 tarihine kadar online başvuru yapabilirler.

Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar 671 11 11 (2214) numaralı telefondan veya ciu-institute@ciu.edu.tr e-posta adresine yazarak, üniversite ile iletişime geçebilirler.