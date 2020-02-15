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UKÜ Yapay Zeka Mühendislik Programı’na öğrenci kabulleri başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Yapay Zeka Mühendisliği Programı, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar döneminden itibaren öğrenci kabul etmeye başlıyor.

UKÜ Yapay Zeka Mühendislik Programı’na öğrenci kabulleri başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Yapay Zeka Mühendisliği Programı, 2019-2020 Akademik Yılı Bahar döneminden itibaren öğrenci kabul etmeye başlıyor.

15 Şubat 2020 Cumartesi 09:03
UKÜ Yapay Zeka Mühendislik Programı’na öğrenci kabulleri başladı

UKÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Devrim Seral, yapay zekanın en hızlı büyüyen alanlardan biri olduğunu kaydederek, “En basit ifade ile yapay zeka, insan zekası gerektiren işlerin bilgisayar sistemleri yardımı ile yapılmasıdır” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Seral, yapay zeka alanındaki gelişmelerin klasik mühendislik alanlarının da değişmesine yol açtığını belirterek, bu değişime adapte olmak adına UKÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü altında Yapay Zeka Mühendisliği Programının açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Program hakkında bilgi veren Seral, amaçlarının, yazılım sistemleri hakkında yapay zeka mühendisliği alanına katkı yapabilen mühendisler yetiştirmek olduğunu kaydetti.

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Yrd. Doç. Dr. Seral, bunlara ek olarak hedeflerinin bilişim sektöründeki güncel teknolojileri kullanan yazılım sistemlerinin analiz ve geliştirme aşamalarını inceleyerek, öğrencilere yazılım analiz ve geliştirme konularında beceri kazandırmak olduğunu dile getirdi.

Eğitim süresince normalde insan zekası gerektirecek görevleri yapabilecek yapay akıllara, sinir ağları üretmeleri konusunda verilerin anlamlandırılması ve bilgisayar sistemlerinin etkin kullanımı konularında program öğrencilerinin bilgi sahibi olacaklarını aktaran Seral, ayrıca yeni teknolojilerin araştırma ve geliştirilmesinde de yenilikçi rol üstlenmelerini sağlayacak bilgi ve beceriler kazanmaları sağlanacak” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Seral, mezunların yazılım ve robotik sektörünün her noktasında istihdam edilebileceklerinin belirterek, günümüzde bankacılık, sağlık, mühendislik uygulamaları vb. birçok sektörde kullanılan bilgisayar yazılımlarında ve robotik uygulamalarında yapay zekâ yöntemlerine ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

Bu programdan mezun olan öğrencilerin yazılım geliştirme, mühendislik, bankacılık ve finans, eğitim, tıp ve kamu alanlarında kariyer yapabileceklerini aktaran Seral, Yapay Zeka Mühendisliği programının çok hızlı büyüyen Yapay Zeka alanındaki insan gücü ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olacağına inandıklarını da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
UKÜ Yapay Zeka Mühendislik Programı
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