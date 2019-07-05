UKÜ uluslararası yaz akademisi başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Hazırlık Okulu ve Uluslararası Merkez tarafından hazırlanan Uluslararası Yaz Akademisi başladı.

Dolu dolu bir programla başlayan UKÜ Yaz Akademisi’ne Rusya, Belarus, Polonya, Türkiye, Gürcistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna, Kazakistan ve Kırgızistan’dan her yaş grubundan 250’yi aşkın misafir öğrenci katıldı. UKÜ Yaz Akademisi’nin bu yılki programı Genel İngilizce, IELTS Hazırlık ve Sürdürülebilir Dünya (General English, IELTS Preparation, Sustainable World) konularına uygun olarak belirlendi.

UKÜ Yaz Akademisi hakkında konuşan Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Yavuz, İngilizce dil kursunun öğrencilerin kariyerlerinde önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. Yaz akademisinin dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin birbirleriyle bilgi alışverişi ve kültür paylaşımı olanağı tanıyan bir organizasyon olduğunu belirten Yavuz, öğrencilere kurs dönemleri boyunca hem başarılı hem de eğlenceli bir dönem geçirmelerini temenni etti.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jim Vincent ise misafir öğrencilere İngilizce’nin dünyadaki yaygın kullanımı hakkında bilgi vererek, dil öğreniminde dikkat edilmesi gereken noktaları açıkladı. Vincent, ayrıca öğrencilere yeniliklere açık olmalarını vurgulayarak, İngilizce’de farklı aksanların olduğunu, bundan dolayı söylenenlerin anlaşılabilmesi için disiplinli bir şekilde çalışmalarını tavsiye etti.

UKÜ Yaz Akademisi Koordinatörü Ece Işılay Şık, programa katılan öğrencilerin UKÜ İngilizce Hazırlık Okulu öğretim görevlileri tarafından verilen dersler ile İngilizce eğitimi alacaklarını belirterek, eğitim dışında öğrencilerin KKTC’nin eşsiz güzelliklerini tanıyacaklarını ve ülkenin yaz turizmi faaliyetlerinden de yararlanabileceklerini kaydetti.

UKÜ Çevik Uraz Merkezi Konferans Salonu’nda açılış konuşması ile başlayan etkinliğin ilk gününde öğrencilere seviye belirleme sınavı yapıldı. Sınav sonrasında ise üniversite ve Kuzey Kıbrıs hakkında öğrencilerin bilgilendirilmeye yönelik tanıtım videosu gösterildi. İlk gün etkinliği düzenlenen kampüs turu ile son buldu.