banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99679
ALTIN
258.305
DOLAR
5.5593
STERLİN
6.7454
EURO
6.1748
Son dakika! Asgari ücret belli oldu
Son Dakika
ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU
Güneşköy'de kavga
GÜNEŞKÖY'DE KAVGA
Tarıq'ın ölüm sebebi belli oldu
TARIQ'A OTOPSİ YAPILDI
Ani gayri tabii ölüm (Gelişme)
ANİ ÖLÜM
banner307
Flaş Haber
Reşat Akar'ın acı günü
Kapat

UKÜ, sürdürülebilir yaşam için önemli adımlar atmaya devam ediyor

UKÜ geri dönüşüm yöntemleri ile atıkların azaltılması hedefi doğrultusunda çalışmalar yapıyor..

UKÜ, sürdürülebilir yaşam için önemli adımlar atmaya devam ediyor

UKÜ geri dönüşüm yöntemleri ile atıkların azaltılması hedefi doğrultusunda çalışmalar yapıyor..

02 Ağustos 2019 Cuma 15:31
UKÜ, sürdürülebilir yaşam için önemli adımlar atmaya devam ediyor

Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) sürdürülebilir yaşam konusunda başlattığı çalışmaları arttırarak devam ediyor. UKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Majid Hashemipour, Üniversite olarak sürdürülebilir kaynaklar konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, geri dönüşüm yöntemleri ile atıkların azaltılması hedefi doğrultusunda çalıştıklarını kaydetti.

banner317
Prof. Dr. Majid Hashemipour, üniversitenin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını kampüs içerisine kurulan güneş enerji panellerinden karşıladıklarını hatırlatarak, “ayrıca kampüs içerisinde oluşturduğumuz geri dönüşüm alanında büyük gelişmeler kaydettik” dedi. Atılan plastik, kağıt, kıyafet ve benzeri malzemeleri geri dönüştürdüklerine dikkat çeken Prof. Dr. Hashemipour, üniversitenin katkısıyla satın alınan makinelerin kullanımı sonucunda kalem, kağıt, cüzdan, çanta gibi ürünler ürettiklerinin altını çizdi.

Prof. Dr. Hashemipour, sürdürülebilir kaynaklar kullanarak atıkların azaltılması konusundaki çalışmaları ile aynı zamanda öğrencilere yeni iş alanları yaratmış olduklarını da açıkladı. Üniversite bünyesinde yer alan We Are Nature adlı kafede önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Hashemipour, “kafedeki masa ve sandalyeler çöpe atılan tahta ve benzeri malzemelerin kullanımıyla üretilmiştir” dedi. Prof. Dr. Hashemipour, kafenin inşa sürecinde de atık malzemeler kullanıldığına dikkat çekerek, “Kafeden elde edilen tüm gelir de diğer projelere destek sağlamak için kullanılıyor. Bu sayede sürdürülebilir ekonomi döngüsünü de sağlamış oluyoruz” ifadesini kullandı.

Projenin asıl amacının öğrencileri geri dönüşüm ve atık maddeler konusunda bilinçlendirmek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hashemipour, hedefin iki sene sonra sürdürülebilir kaynakların kullanımıyla üniversitede plastik şişe satışının ve kullanımının yasaklanması olduğunu da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
UküMajid Hashemipour
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Fizik Bölümü’nden Astronomi Yaz Kursu
DAÜ Fizik Bölümü’nden Astronomi Yaz Kursu
GAÜ İşletme Fakültesi yeni döneme hazır
GAÜ İşletme Fakültesi yeni döneme hazır
DAÜ Eğitim Fakültesi’nde “Eğitim Söyleşileri” günleri gerçekleştirildi
DAÜ Eğitim Fakültesi’nde “Eğitim Söyleşileri” günleri gerçekleştirildi
GAÜ’den, yeteneğine güvenen üniversite adaylarına fırsat
GAÜ’den, yeteneğine güvenen üniversite adaylarına fırsat
UKÜ’de 22 doktora ve 51 yüksek lisans programına başvurular başladı
UKÜ’de 22 doktora ve 51 yüksek lisans programına başvurular başladı
GAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu özel yetenek sınavları başlıyor
GAÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu özel yetenek sınavları başlıyor
UKÜ’lü akademisyen sağlıklı bir zihin için matematiği önerdi
UKÜ’lü akademisyen sağlıklı bir zihin için matematiği önerdi
GAÜ, dünya sıralamasında ilk 100 içinde
GAÜ, dünya sıralamasında ilk 100 içinde
UKÜ’lü akademisyen KDV indirimi konusunda kitap yayımladı
UKÜ’lü akademisyen KDV indirimi konusunda kitap yayımladı
DAÜ doğuyla batıyı birleştiren sanat projesinde
DAÜ doğuyla batıyı birleştiren sanat projesinde

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim