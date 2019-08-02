UKÜ, sürdürülebilir yaşam için önemli adımlar atmaya devam ediyor

Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) sürdürülebilir yaşam konusunda başlattığı çalışmaları arttırarak devam ediyor. UKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Majid Hashemipour, Üniversite olarak sürdürülebilir kaynaklar konusuna büyük önem verdiklerini belirterek, geri dönüşüm yöntemleri ile atıkların azaltılması hedefi doğrultusunda çalıştıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Majid Hashemipour, üniversitenin elektrik ihtiyacının büyük bir kısmını kampüs içerisine kurulan güneş enerji panellerinden karşıladıklarını hatırlatarak, “ayrıca kampüs içerisinde oluşturduğumuz geri dönüşüm alanında büyük gelişmeler kaydettik” dedi. Atılan plastik, kağıt, kıyafet ve benzeri malzemeleri geri dönüştürdüklerine dikkat çeken Prof. Dr. Hashemipour, üniversitenin katkısıyla satın alınan makinelerin kullanımı sonucunda kalem, kağıt, cüzdan, çanta gibi ürünler ürettiklerinin altını çizdi.

Prof. Dr. Hashemipour, sürdürülebilir kaynaklar kullanarak atıkların azaltılması konusundaki çalışmaları ile aynı zamanda öğrencilere yeni iş alanları yaratmış olduklarını da açıkladı. Üniversite bünyesinde yer alan We Are Nature adlı kafede önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Prof. Dr. Hashemipour, “kafedeki masa ve sandalyeler çöpe atılan tahta ve benzeri malzemelerin kullanımıyla üretilmiştir” dedi. Prof. Dr. Hashemipour, kafenin inşa sürecinde de atık malzemeler kullanıldığına dikkat çekerek, “Kafeden elde edilen tüm gelir de diğer projelere destek sağlamak için kullanılıyor. Bu sayede sürdürülebilir ekonomi döngüsünü de sağlamış oluyoruz” ifadesini kullandı.

Projenin asıl amacının öğrencileri geri dönüşüm ve atık maddeler konusunda bilinçlendirmek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hashemipour, hedefin iki sene sonra sürdürülebilir kaynakların kullanımıyla üniversitede plastik şişe satışının ve kullanımının yasaklanması olduğunu da sözlerine ekledi.