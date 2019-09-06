banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99090
ALTIN
279.663
DOLAR
5.7020
STERLİN
7.0201
EURO
6.2989
Marketten hırsızlık
MARKETTEN HIRSIZLIK
Cezaevine gönderildi
İKİ AY HAPİS YATACAK
Beyaz tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
banner306

UKÜ SOSPAM sosyal ve stratejik politikalar konusunda çalışmalarına devam ediyor

Kıbrıs sorununun farklı yönleri ve bu soruna dair farklı yaklaşımların üretilmesi konusunda da araştırmalar yapılıyor.

UKÜ SOSPAM sosyal ve stratejik politikalar konusunda çalışmalarına devam ediyor

Kıbrıs sorununun farklı yönleri ve bu soruna dair farklı yaklaşımların üretilmesi konusunda da araştırmalar yapılıyor.

06 Eylül 2019 Cuma 13:18
UKÜ SOSPAM sosyal ve stratejik politikalar konusunda çalışmalarına devam ediyor

Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) bünyesinde yer alan Sosyal ve Stratejik Politikalar Araştırma Merkezi (SOSPAM) yerel, bölgesel ve küresel ölçekte gerçekleştirdiği sosyal ve stratejik politika çalışmalarını yeni dönemde de sürdürmeye devam ediyor.

SOSPAM Direktörü Doç. Dr. merkezin, gündemde olan toplumsal ve politik sorunlara ilişkin çalışmalar yaptığını kaydederek, Kıbrıs sorununun farklı yönleri ve bu soruna dair farklı yaklaşımların üretilmesi konusunda da araştırmalar yaptıklarını ifade etti.

banner317
Merkez olarak yeni akademik dönemde konferans, panel, çalıştay, beyin fırtınası şeklindeki organizasyonlara özel bir ağırlık vermeyi düşündüklerini aktaran Gündoğan, ayrıca danışmanlık ve eğitim hizmetleri, sertifika programları ile araştırmacı değişim programları düzenlemek istediklerini de sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Ercan Gündoğan, Merkez’in yürütücü kadrosunun uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, uluslararası hukuk, sosyoloji, medya ve iletişim dallarında uzmanlaşmış araştırmacılardan oluştuğunu belirterek, “Çalışmalarımızı kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle etkileşim içinde gerçekleştiriyoruz” dedi. Gündoğan, Merkez’in toplumun ve araştırmacıların yararlanabileceği raporlama ve arşivleme faaliyetlerinde bulunmak istediğini de vurguladı.

SOSPAM’ın çok uluslu ve çok kurumlu araştırma projelerinin üretilmesinde gerekli olan işbirliğinin sağlanması için kurumlar arası ilişkiler ağını genişletmeye çalıştığını belirten Doç. Dr. Gündoğan, aynı zamanda sosyal bilimler alanında çalışan lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilgilerini uygulamalı olarak pekiştirmelerine olanak sağladıklarını da dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
UKÜ SOSPAM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ yeni öğrencilerini karşılamaya hazır
LAÜ yeni öğrencilerini karşılamaya hazır
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 9 Eylül’e kadar öğrenci kabul ediyor
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi 9 Eylül’e kadar öğrenci kabul ediyor
GAÜ Müzik Öğretmenliği Genel Yetenek Sınavı 20 Eylül Cuma günü gerçekleşecek
GAÜ Müzik Öğretmenliği Genel Yetenek Sınavı 20 Eylül Cuma günü gerçekleşecek
LAÜ Akademisyenlerinin makalesi sürdürülebilirlik alanında prestijli bir dergide yayınlandı
LAÜ Akademisyenlerinin makalesi sürdürülebilirlik alanında prestijli bir dergide yayınlandı
UKÜ Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
UKÜ Yapay Zekâ Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu
DAÜ Kıbrıs adasının en iyi üniversitesi olduğunu bir kez daha kanıtladı
DAÜ Kıbrıs adasının en iyi üniversitesi olduğunu bir kez daha kanıtladı
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabul etmeye başladı
DAÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrenci kabul etmeye başladı
UKÜ’lü akademisyen Prof. Dr. Tuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tarihteki önemine dikkat çekti
UKÜ’lü akademisyen Prof. Dr. Tuş, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın tarihteki önemine dikkat çekti
DAÜ Eczacılık Fakültesi yeni akademik yıla hazır
DAÜ Eczacılık Fakültesi yeni akademik yıla hazır
Kongrede “Sosyal Hizmetin Halkla İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü” ele alındı
Kongrede “Sosyal Hizmetin Halkla İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü” ele alındı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim