UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi programları SABAK Akreditasyonu ile taçlandı

UKÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayhan Dağ KKTC’de akredite sertifikası alan ilk beslenme ve diyetetik bölümü olduklarını ifade ederek, bölümlerinin akredite olmasının yüksek standartları garanti etmesi ve sürekli geliştirerek kaliteyi arttırması açısından son derece önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Sağlık alanında çalışacak olan personelin alacağı eğitim, eğitim aldığı mekanlar, laboratuvar ve staj olanaklarının büyük önem taşıdığını kaydeden Dağ, “Bölüm olarak günün şartlarına uygun, ileri teknoloji laboratuvarlarımız, dersliklerimiz ve alt yapımız, alanında yetkin ve donanımlı öğretim üyelerimizle sağladığımız eğitimin güvenilirliğinin ve geçerliliğinin bağımsız bir kuruluş tarafından akredite edilmesinin değerli olduğuna inanıyoruz” dedi.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özge Özalp, SABAK ve Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nun (SAK), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programının ilk genel değerlendirmesini SABAK Değerlendirme Ölçütlerine göre yaptığını aktararak, “Özverili ve kapsamlı bir ekip çalışması gerçekleştirdik. Değerlendirme süreci sonrasında programımız akreditasyon almaya hak kazandı” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Özalp, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin eğitim-öğretim programları akreditasyon çalışmaları çerçevesinde KKTC’nin öncü üniversitelerinden biri olduğunu belirterek, “Bu kapsamda, akredite edilen birçok fakülte programı ile birlikte Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı da bu başarı tablosuna eklenmiştir” dedi.

Akreditasyon hazırlıklarına 2018-2019 akademik yılı itibari ile başlandığını belirten Özalp, 2020-2021 Akademik yılı içerisinde alınan akreditasyon ile birlikte eğitim ve öğretim standartlarının daha ileriye taşınmasının amaçlandığını kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Özalp, bölüm vizyonu hakkında da bilgi vererek, “İleriki yıllarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında kazanılan bu ivmeyi kaybetmeden, eğitim kalitesindeki gelişimin devam ettirilmesi hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.