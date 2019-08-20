UKÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne kayıtlar başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için 2019-2020 Akademik Yılı Güz dönemi kayıt başvuruları başladı. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatoş Silman, lisans bölümünden mezun olmuş KKTC vatandaşı ve KKTC'de görev yapacak tüm öğretmen adaylarının Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’na kayıt başvurusunda bulunabileceklerini açıkladı.

Sertifika programında toplamda 10 dersin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Silman, programın birinci döneminde 7, ikinci döneminde ise 3 ders verildiğini aktardı. Silman, program kapsamında adayların öğretmenlik mesleğine ilişkin birçok bilgi edineceklerini de dile getirdi.

Öğrencilerin program süresince alacakları dersler hakkında da konuşan Prof. Dr. Fatoş Silman, “Adaylar alacakları derslerle öğretim materyallerini ve sınavları nasıl hazırlayabileceklerini, öğrencilere rehberlik hizmetlerini nasıl verebileceklerini, etkili ders anlatım yöntemlerini, sınıfı etkili yönetebilme tekniklerini öğrenecekler” ifadesini kullandı. Silman, programda öğretmenlik uygulama dersi de bulunduğunu hatırlatarak, öğretmen adaylarının bu uygulama dersi ile kazanmış oldukları bilgi ve becerileri okul ortamında uygulama şansı yakalayacaklarını aktardı.

Öğrenci adaylarının Eğitim Fakültesi’ne bağlı olmayan 4 yıllık bölümlerden mezun olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Silman, programa KKTC vatandaşı öğrencilerin kayıt başvurusunda bulunabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Silman, programda yer alan derslerin öğrenci merkezli anlayışla yapılandırıldığını aktararak, öğretmen adaylarının bilgiye ulaşabilen, sorgulayabilen, araştırabilen, analitik düşünebilen, problem çözebilen ve bu anlayışı gelecekte öğrencilerine aktarabilen bireyler olarak yetiştirilmelerine önem verdiklerini de kaydetti.