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UKÜ öğrenci yerleştirme ve burs sıralama sınavına kayıtlar sürüyor

UKÜ öğrenci yerleştirme ve burs sıralama sınavına kayıtlar sürüyor

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:48
UKÜ öğrenci yerleştirme ve burs sıralama sınavına kayıtlar sürüyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin (UKÜ) KKTC liselerinden geçmiş yıllarda mezun olan veya bu yıl mezun olacak KKTC ve TC vatandaşı öğrencilere yönelik düzenleyeceği Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı kayıtları devam ediyor.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’na girecek olan öğrenciler başarılarına göre yüzde %100, %75 ve % 50 burs alma hakkı kazanacak.

UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı, 12 Haziran Cumartesi günü 14.30–17.00 saatleri arasında yapılacak. Öğrenciler, sınav için aday numaralarını, sınav yerlerini ve tercihlerini https://kbs.ciu.edu.tr/burssinavi_yeri/ web adresinden öğrenebilirler.

Aday öğrenciler 11 Haziran 2019 tarihine kadar https://www.ciu.edu.tr/oybss/ adresinden online başvuruda bulunabilir veya KKTC Tanıtım ofisinden kayıt işlemlerini yaptırabilirler. Ayrıca sınav günü 13.00’a kadar kayıt standlarından başvuru yapabilecekler.

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Öğrenciler sınav hakkında KKTC Tanıtım Ofisi; 671 11 11 (dâhili: 2073, 2083) veya kktctanitim@ciu.edu.tr internet adresinden detaylı bilgi alabilirler. Adaylar ayrıca www.ciu.edu.tr internet adresinden de “Online Destek Hattı’na mesaj göndererek, bilgi edinebilirler.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Sınavı
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