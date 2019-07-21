banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101849
ALTIN
259.118
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0518
EURO
6.3235
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
İZİNSİZ İKAMET EDEN 3 KİŞİ...
Çalıştığı iş yerinden para ve telefon çaldı!
ÇALIŞTIĞI İŞ YERİNDEN PARA VE...
Ölümle sonuçlanan trafik kazasında yeni gelişme!
ÖLÜMLE SONUÇLANAN TRAFİK KAZASINDA YENİ...
Ahmad’ın ölüm nedeni açıklandı!
ANİ ÖLÜM
banner307

UKÜ öğrenci kulüpleri ile öğrencilerinin sorumluluk bilincini artırmayi amaçlıyor

UKÜ öğrenci kulüpleri ile öğrencilerinin sorumluluk bilincini artırmayi amaçlıyor

21 Temmuz 2019 Pazar 10:22
UKÜ öğrenci kulüpleri ile öğrencilerinin sorumluluk bilincini artırmayi amaçlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Naziyet Uzunboylu, UKÜ’de faal olan öğrenci kulüplerinin öğrencilerine kişisel gelişim olanakları sunarak, sorumluluk bilinci sağladığını açıkladı.

banner317
Koordinatör Naziyet Uzunboylu, üniversitede sağlık, bilim, kültür, iletişim, hukuk ve spor alanlarını içeren her türlü ilgi alanı kapsamında 47 kulübün bulunduğunu belirtti. Uzunboylu, üniversite hayatının en faydalı aktivitelerinden birinin öğrenci kulüplerinde aktif olarak görev almak olduğuna dikkat çekerek, “Öğrenci kulüpleri çalışmaları kapsamında öğrencilerimiz bire bir sorumluluk alma, paylaşma ve ekip çalışması gibi becerileri gelişiyor; kulüp aktivitelerine katılarak farklı disiplin ve kültürlerden kazandıkları yeni arkadaşlıklar ile sosyal çevrelerini genişletiyorlar” şeklinde konuştu.

Naziyet Uzunboylu, Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde yer alan öğrenci kulüplerine öğrencilerin tamamen gönüllülük esası ile üye olduklarını dile getirerek, “Öğrencilerimiz isterlerse öğrenci kulübü yönetim kadrolarında kendilerine yer bulabilir veya sadece kulüplere üye olarak etkinliklere katılabilirler” dedi. Yönetim kadrosunda yer almanın en büyük avantajının takım çalışmasını öğrenmek olduğunu belirten Uzunboylu, öğrencilerin bu süreçte planlama ve koordinasyon becerisi kazandıklarını da dile getirdi. Uzunboylu, “Kulüplerde öğrenciler, UKÜ’nün desteği ve olanakları ile aktivitelerin planlama ve uygulama süreçlerinin yürütülmesi konusunda deneyim kazanıyor, birlikte düzenledikleri aktiviteler ile üniversite yaşamlarında keyifli zaman geçirerek akademik kazanımlarının yanında diğer alanlarda kişisel gelişimlerine yatırım yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ukü öğrenci Kulüpleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ uluslararası yaz akademisi şehir turları ve kültürel etkinliklerle devam ediyor
UKÜ uluslararası yaz akademisi şehir turları ve kültürel etkinliklerle devam ediyor
Serhat Akpınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
Serhat Akpınar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
DAÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan “ada” takımı Elektromobil 2019 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek
DAÜ mühendislik öğrencilerinden oluşan “ada” takımı Elektromobil 2019 Yarışması’nda DAÜ’yü temsil edecek
Eczacılık, sürekli gelişim gerektiren bir meslek dalıdır
Eczacılık, sürekli gelişim gerektiren bir meslek dalıdır
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Nuri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı
UKÜ’lü Akademisyen Yrd. Doç. Dr. Nuri, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı yayımladı
DAÜ yaptığı akademik işbirlikleri ile ses getiriyor
DAÜ yaptığı akademik işbirlikleri ile ses getiriyor
UKÜ’lü öğrencilerden örnek davranış
UKÜ’lü öğrencilerden örnek davranış
DAÜ-KAM Kıbrıs Araştırmaları Dergisi makale kabulüne başladı
DAÜ-KAM Kıbrıs Araştırmaları Dergisi makale kabulüne başladı
GAÜ yatay geçiş başvuruları devam ediyor
GAÜ yatay geçiş başvuruları devam ediyor
GAÜ denizcilik alanında ki iki yeni bölüm için öğrenci alımlarına başlıyor
GAÜ denizcilik alanında ki iki yeni bölüm için öğrenci alımlarına başlıyor

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim