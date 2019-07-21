UKÜ öğrenci kulüpleri ile öğrencilerinin sorumluluk bilincini artırmayi amaçlıyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Naziyet Uzunboylu, UKÜ’de faal olan öğrenci kulüplerinin öğrencilerine kişisel gelişim olanakları sunarak, sorumluluk bilinci sağladığını açıkladı.
Naziyet Uzunboylu, Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde yer alan öğrenci kulüplerine öğrencilerin tamamen gönüllülük esası ile üye olduklarını dile getirerek, “Öğrencilerimiz isterlerse öğrenci kulübü yönetim kadrolarında kendilerine yer bulabilir veya sadece kulüplere üye olarak etkinliklere katılabilirler” dedi. Yönetim kadrosunda yer almanın en büyük avantajının takım çalışmasını öğrenmek olduğunu belirten Uzunboylu, öğrencilerin bu süreçte planlama ve koordinasyon becerisi kazandıklarını da dile getirdi. Uzunboylu, “Kulüplerde öğrenciler, UKÜ’nün desteği ve olanakları ile aktivitelerin planlama ve uygulama süreçlerinin yürütülmesi konusunda deneyim kazanıyor, birlikte düzenledikleri aktiviteler ile üniversite yaşamlarında keyifli zaman geçirerek akademik kazanımlarının yanında diğer alanlarda kişisel gelişimlerine yatırım yapıyorlar” şeklinde konuştu.