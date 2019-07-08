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UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri TÜBİTAK Yarışması’nda finale kalmayı başardı

UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri TÜBİTAK Yarışması’nda finale kalmayı başardı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:18
UKÜ Mühendislik Fakültesi Öğrencileri TÜBİTAK Yarışması’nda finale kalmayı başardı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez su kalitesini anında izlenmesi ve haritalanması amacıyla geliştirdiği prototip Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yarışmasında bölge finallerinde birinciliğe layık görüldü ve İstanbul'da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

UKÜ’lü öğrenciler tarafından tasarlanan ve TÜBİTAK bölge finallerinde Enerji ve Çevre kategorisinde birincilik elde eden projede, çeşitli sensörler aracılığı ile su kirliliğini ölçülerek, tasarlanan bir yapay zekâ sistemi aracılığı ile su kalitesi hakkında tahminler yapılabiliyor.

UKÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü lisans programı öğrencileri Emre Tüfekçi, Ercan Havare ve Koray Koygun tarafından 6 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirilen projenin danışmanlığını, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Çağın Kazımoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Devrim Seral yaptı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Proje danışmanı Yrd. Doç. Dr. Devrim Seral, tasarlanan projenin KKTC’de bir ilk olduğuna dikkat çekerek, herhangi bir gölet ya da su birikintisinde pH, bulanıklık, oksijen seviyesi, sıcaklık, havadaki nem gibi değerleri anında ölçüp, uzaktan takip edebildiklerini ve tasarlanan yapay zekâ sistemi aracılığıyla da toplanan verilerden su kirliliğine ait gerçekçi tahminler elde edebildiklerini aktardı.

Proje danışmanlarından Yrd. Doç. Dr. Çağın Kazımoğlu ise öğrencilerin bu tür yarışmalara katılımlarının ve ders dışı etkinliklerde bulunmalarının eğitimleri açısından önemli olduğunu ifade ederek, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Prototip olarak tasarlanan özgün projenin Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi'nde gerçekleştirilen bölge final yarışmasında Enerji ve Çevre kategorisinde birinci elde ettiğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Kazımoğlu, projenin 3 gün boyunca sergilenmeye hak kazandığını da ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Mühendislik Tübitak
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