UKÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez su kalitesinin anında izlenmesi ve haritalanması amacıyla bir proje geliştirdiler

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez su kalitesini anında izlenmesi ve haritalanması amacıyla bir prototip geliştirdi. Proje kapsamında çeşitli sensörler aracılığı ile su kirliliğini ölçerek, tasarlanan bir yapay zekâ sistemi aracılığı ile su kalitesi hakkında tahminler yapılıyor.

Projenin fikir ve yönetim danışmanlığını Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Çağın Kazımoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Devrim Seral yürüttü. Kazımoğlu ve Seral’ın bölüm öğrencileriyle birlikte tasarladıkları proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) düzenlemiş olduğu “Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje” yarışmasında yarı finale kaldı.

UKÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri Mühendisliği lisans programı öğrencileri Emre Tüfekçi, Ercan Havare ve Koray Koygun tarafından geliştirilen proje, 6 ay gibi kısa bir sürede hazırlandı.

Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı ve Proje danışmanı Yrd. Doç. Dr. Devrim Seral, tasarlanan projenin KKTC’de bir ilk olduğuna dikkat çekerek, herhangi bir gölet ya da su birikintisinde pH, bulanıklık, oksijen seviyesi, sıcaklık, havadaki nem gibi değerleri anında ölçüp, uzaktan takip edebildiklerini ve tasarlanan yapay zekâ sistemi aracılığıyla da toplanan verilerden su kirliliğine ait gerçekçi tahminler elde ettiklerini aktardı.



Yrd. Doç. Dr. Seral, öğrencilerin bu tür yarışmalara katılımlarının eğitimleri açısından önemli olduğunu belirterek, TÜBİTAK'ın düzenlemiş olduğu böylesi bir yarışmada başvurdukları proje ile yarı finale kalmış olmalarını bölümün yüksek standartlarda verdiği eğitime ve kalitesine bağladı.Bölüm mezunlarının kaliteli projeler hazırladıklarını ve yarışmalara katılımları sayesinde mezuniyet sonrasında ortalama üç ay içerisinde iş bulabildiklerini de aktaran Seral, ayrıca önümüzdeki dönemden itibaren Yazılım Mühendisliği lisans programının da faaliyete geçeceğinin müjdesini verdi.Proje danışmanlarından Yrd. Doç. Dr. Çağın Kazımoğlu ise projenin su kalitesini anında izleme ve haritalama amacı ile tasarlandığını açıklayarak, prototipin çeşitli sensörler aracılığı ile su kirliliğini ölçtüğünü ve tasarlanan bir yapay zekâ sistemi aracılığıyla su kalitesi hakkında da tahminlerde bulunduğunu bildirdi.Prototip olarak tasarlanan özgün projenin Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi'nde yarı finale kaldığını belirten Yrd. Doç. Dr. Kazımoğlu, projenin 3 gün boyunca sergilenmeye hak kazandığını da kaydetti.