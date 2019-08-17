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UKÜ lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi için 22 doktora ve 51 yüksek lisans olmak üzere toplam 73 lisansüstü programa öğrenci kabul ediyor.

UKÜ lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi için 22 doktora ve 51 yüksek lisans olmak üzere toplam 73 lisansüstü programa öğrenci kabul ediyor.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:39
UKÜ lisansüstü programlarına başvurular devam ediyor

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi için 22 doktora ve 51 yüksek lisans olmak üzere toplam 73 lisansüstü programa öğrenci kabul ediyor. UKÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, başvuruların en geç 6 Eylül 2019 tarihine kadar www.ciu.edu.tr/akademik/enstituler adresi üzerinden yapılabileceği bildirildi.

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Başvuru kabul eden Doktora programları şunlardır: Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Farmasötik Bilimler, Hukuk, İletişim ve Medya Çalışmaları, İngilizce Öğretmenliği, İnşaat Mühendisliği, İşletme, İşletme (Almanca), İş Sağlığı ve Güvenliği, Mimarlık, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri ile birlikte iki tane Profesyonel Doktora Programları olan İşletme ve Sağlık Kurumları Yönetimi’dir.

Yeni dönemde başvuru kabul eden Yüksek Lisans programları ise Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Teknolojileri, Bitki Bilimi ve Teknolojileri, Biyomühendislik, Çevre Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yönetimi ve Planlaması, Ekonomi, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Farmakognozi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Grafik Tasarım, Hemşirelik, Hukuk, İç Mimarlık, İletişim ve Medya Çalışmaları, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İnşaat Mühendisliği, İşletme, Kamu Hukuku, Kimya, Klinik Psikolojisi, Mimarlık, Muhasebe ve Finansman, Mühendislik Yönetimi, Okul Öncesi Eğitimi, Pazarlama Yönetimi, Pedagojik Formasyon, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi, Uluslararası Bankacılık ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Zihin Engelliler Öğretmenliğidir.

Yapılan açıklamada konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar 671 11 11 (dâhili 2214) numaralı telefondan veya ciu-institute@ciu.edu.tr e-posta adresinden üniversite ile iletişime geçebilirler.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Lisansüstü
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