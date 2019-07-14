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UKÜ Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü öğrencilerden duyarlı davranış

UKÜ Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü öğrencilerden duyarlı davranış

14 Temmuz 2019 Pazar 10:38
UKÜ Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü öğrencilerden duyarlı davranış

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü tarafından ihtiyaç sahibi bireylere kıyafet bağışı yapıldı.

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UKÜ Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay, öğrencilerle birlikte farkındalık yaratmak amacıyla, uzun zamandır kullanılmayan ihtiyaç fazlası kıyafetleri topladıklarını belirterek, bu kıyafetleri bağışladıklarını belirtti.

Lay, giysi kumbaralarının, sivil kurum ve kuruluşların var olmasının önemine dikkat çekerek, ihtiyaç sahiplerine onlar aracılığıyla kolayca ulaşabildiklerini dile getirdi. Bağış yaparken rengi ağarmış, yırtılmış ya da ciddi şekilde bozulmuş giysileri göndermemeye özen gösterdiklerini altını çizen Gülten Sala Lay, “Yardım kuruluşları ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde kendilerine gelen giysilerin yüzde 70’inin yıpranmış olduğunu söylediler. Bu nedenle bizler bu konuda hassasiyet gösteriyoruz” dedi. Lay, bu durumun gerçekten çok üzücü olduğunu belirterek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu hizmeti veren belediye ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

UKÜ Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay, Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü olarak kitap bağışı yapmaya devam ettiklerini de hatırlatarak, hemen hemen bütün kurumların kitap bağışı kabul ettiğini kaydetti. Lay, kitap bağışında bulunacak bireylere tavsiyede bulunarak, okudukları ve bir daha okumayacakları kitapları da bağışlayarak, kütüphanelerinde yeni kitaplara yer açabileceklerini ifade etti.

UKÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğrencisi ve kulüp üyesi Emine Kurnaz yardımseverliğin iyi bir insan olabilmenin en önemli özelliği olduğunu belirterek, UKÜ Kütüphane ailesi olarak ihtiyacı olana bireylere yardım eli uzatmayı hedeflediklerini açıkladı. Kurnaz, UKÜ Kütüphane Kulübü olarak mutsuz bir yüzü güldürmeyi önemsediklerini aktararak, tüketim kültüründen kurtulmak ve ihtiyaç fazlası olan 2. el temiz ve yıpranmamış kıyafetleri toplayarak ihtiyaç sahibi olan bireylere ulaştırmanın önemini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
Ukü Kütüphane Müdürlüğü
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