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UKÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri, inşası devam etmekte olan Yeni Ercan Havalimanı’nda inceleme yaptı

UKÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri, inşası devam etmekte olan Yeni Ercan Havalimanı’nda inceleme yaptı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:19
UKÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Programı öğrencileri, inşası devam etmekte olan Yeni Ercan Havalimanı’nda inceleme yaptı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (İSG) tarafından öğrencilerin iyi bir sağlık elemanı olmaları amacıyla akademik gelişimlerine katkı sağlamak ve derslerde edindikleri teorik bilgileri güçlendirmek için teknik gezi düzenlendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim Görevlisi Azim Yıldız, inşaat sektörünün kaza yaşanan alanların başında geldiğine dikkat çekerek, “İnşaat sektörü yanı sıra tüm sektörlerde yüksek alanlarda çalışmanın tehlike ve riskleri bulunuyor. Öğrencilerimizin bunlardan korunma ve güvenli çalışma metotlarını incelemeleri amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik” dedi. Yıldız, ders kapsamında yaptıkları bu ziyarette amaçlarının öğrencilere çalışan eğitimi, kişisel koruyucu donanımları ve uygulamaları hakkında bilgi vermek olduğunu da belirtti.

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KKTC’nin şu andaki en büyük şantiyelerinden biri olan ve inşası devam eden yeni Ercan Havalimanı’nda program öğrencilerinin araştırma ve inceleme imkânı bulduklarını kaydeden Azim Yıldız, böylelikle öğrencilerin çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıklarıyla ilgili bilgi edindiklerini dile getirdi. Azim Yıldız, ziyaret kapsamında öğrencilerin inşaatta meydana gelebilecek iş kazaları, yüksek yerde çalışma sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar, kişisel koruyucu donanımlar, kullanılan iskeleler, inşaat atıkları, kullanılan iş makinalarının güvenliği, işçilerin İSG eğitimleri hakkında da bilgi aldığını kaydetti.

Ölümlü iş kazalarının en çok yaşandığı inşaat sektöründe, çalışanların ve işverenlerin İSG alanında daha bilinçli olması gerektiğinin altını çizen Yıldız, bu hususta iş güvenliği uzmanlarına büyük görevler düştüğünü belirterek, bu tür teknik gezilerin öğrenciler açısından gelecekte mesleki yaşamlarına büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

 

Anahtar Kelimeler:
Ukü Iş Sağlığı
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