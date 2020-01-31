UKÜ İnternet ve Ağ Teknolojisi Ön Lisans Programı kayıtları başlıyor

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, günümüzde bilişim teknolojilerinin hızla geliştiğine dikkat çekerek, “Bu sebeple yaygın olarak kullanılan internet ve bilgi teknolojisi sistemlerinin kurulumunu yapacak ve kullanımını yönetecek kişilere ihtiyaç da arttı” dedi.
Prof. Dr. Yaratan, bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimiyle birlikte yazılım ve donanım kurmanın, internetin ve diğer yazılımların içinde bulunduğu sistemler ile ağların kurulumunu yapmanın ve bunların güvenliğini sağlamanın da önemli hale geldiğinin altını çizdi.
Prof. Dr. Yaratan, program misyonu hakkında da bilgi vererek, “Misyonumuz; öğrencileri, ilgili alanda sağlam temellerle donatmak ve ileri seviyede uygulamalı ve teorik araştırma yapma becerilerini geliştirmektir” şeklinde konuştu.
Araştırma yapmanın özellikle ön lisans düzeyinde eğitim veren her kurumun ayrılmaz parçası olduğunu belirten Yaratan, İnternet ve Ağ Teknolojisi Bölümü’nün, öğrencilere, üst düzey eğitim ve araştırma olanağı sağladığını, bu durumunda bölümde yapılan araştırma sayısını hızla arttırdığını kaydetti.