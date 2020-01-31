UKÜ İnternet ve Ağ Teknolojisi Ön Lisans Programı kayıtları başlıyor

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Yaratan, günümüzde bilişim teknolojilerinin hızla geliştiğine dikkat çekerek, “Bu sebeple yaygın olarak kullanılan internet ve bilgi teknolojisi sistemlerinin kurulumunu yapacak ve kullanımını yönetecek kişilere ihtiyaç da arttı” dedi.

Prof. Dr. Yaratan, bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimiyle birlikte yazılım ve donanım kurmanın, internetin ve diğer yazılımların içinde bulunduğu sistemler ile ağların kurulumunu yapmanın ve bunların güvenliğini sağlamanın da önemli hale geldiğinin altını çizdi.

İntenet ve Ağ Teknolojisi Ön lisans Programı ile şirketlerin ihtiyaç duyduğu iş gücünü karşılayabilecek, donanımlı kişiler yetiştirmek istediklerini dile getiren Yaratan, “Sektörün ihtiyaç duyduğu sistem ve bilgisayar ağları alt yapısını projelendirip, uygulamaya geçirebilen, gereksinimleri analiz ederek doğru teknolojilerin kullanımının sağlayabilen, sistemlerin bakım ve onarımını yapabilen, ağ programlama işlemlerini gerçekleştirebilen, sistemleri yedekleyip, yükseltebilen teknisyenler yetiştirme hedefindeyiz” dedi.

Prof. Dr. Yaratan, program misyonu hakkında da bilgi vererek, “Misyonumuz; öğrencileri, ilgili alanda sağlam temellerle donatmak ve ileri seviyede uygulamalı ve teorik araştırma yapma becerilerini geliştirmektir” şeklinde konuştu.

Araştırma yapmanın özellikle ön lisans düzeyinde eğitim veren her kurumun ayrılmaz parçası olduğunu belirten Yaratan, İnternet ve Ağ Teknolojisi Bölümü’nün, öğrencilere, üst düzey eğitim ve araştırma olanağı sağladığını, bu durumunda bölümde yapılan araştırma sayısını hızla arttırdığını kaydetti.