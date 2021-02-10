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UKÜ hemşirelik yüksek lisans programı yeni dönem kayıtları başladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Hemşirelik İngilizce Yüksek Lisans Programı, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar dönemi kayıt başvuruları başladı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 13:08
UKÜ hemşirelik yüksek lisans programı yeni dönem kayıtları başladı
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Program Sorumlusu Prof. Dr. Hatice Sütçü Çiçek, tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının ve hemşirelerin önemlerinin daha da arttığını ifade ederek, bu programla amaçlarının hemşirelik eğitimi ve araştırmalarında ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, yeterli ve yetkin yüksek lisans mezunları yetiştirmek olduğunu söyledi.

Programa lisans mezunu ebe ve hemşirelerin başvurabileceği bilgisini veren Çiçek, programın eğitim sürecinde 4 zorunlu ve 3 seçmeli ders yanı sıra 1 seminer ve 1 de tez çalışmasının başarı ile tamamlanması gerektiğini aktardı.

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Dr. Çiçek, temelde Fizyopatoloji ve Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi gibi dersler alınması gerektiğini belirterek, seçmeli derslerin ise öğrencinin çalışma ve ilgi alanlarına göre belirleneceğini, İç ve Cerrahi Hastalıkları, Çocuk, Kadın Sağlığı, Halk Sağlığı Hemşireliği gibi hemşirelik ana dallarından birinin seçilebileceğini söyledi.

Mezunlar hem sağlık sektöründe hem de üniversitelerde istihdam olanağı bulabilirler

Yüksek lisans programından mezun olanların uzman hemşire unvanı alacaklarını kaydeden Çiçek, mezunların hem sağlık sektöründe hem de akademisyen olarak istihdam edilme imkanına sahip olacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Çiçek mezunların kamuya ve özel sektöre ait ayaktan ya da yataklı tanı-tedavi kurumları, eğitim ve danışmanlık hizmeti veren merkezler, evde bakım hizmeti veren kuruluşlar, yaşlı-çocuk-engelli bireyler için bakım ve rehabilitasyon merkezleri gibi birçok alanda aldıkları üst düzey bilgiler nedeniyle öncelikli olarak istihdam olanağı bulabileceklerini de sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
UKÜ Hemşirelik Yüksek Lisans Programı
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