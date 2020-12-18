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UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Uzman Mimar Emre Arolat’ı ağırladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF), Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinin mimarlık fakültelerinde atölye yürütücüsü ve proje jüri üyesi olarak görev alan, 2006 yılında Dalaman Havalimanı projesiyle uluslararası "AR Awards for Emerging Architecture" ve Aga Khan Mimarlık ödülü sahibi Emre Arolat’ı konuk etti.

18 Aralık 2020 Cuma 15:15
UKÜ Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi, Uzman Mimar Emre Arolat’ı ağırladı
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Covid-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen etkinliğin moderatörlüğünü UKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Cemil Atakara üstlendi.

Mimar Emre Arolat konuşmasında başarı konusuna dikkat çekerek, “Başarının dışarıdan etiketlenmesi yerine kişinin kendini o kıvamda görmesi daha değerlidir. Bunun ölçütünün içeriden verilebildiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen çalışmalar karşısında insanlar nasıl reaksiyon gösterirler gibi bir sorgulama içerisine girilmemesi gerektiğini de hatırlatan Arolat, tüm bunların ötesine geçip yapmak istediği şey için yeteri kadar ter dökmek, engeller karşısında kolay kolay yılmamak gerektiğini aktardı.

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“İslam Felsefesi her zaman ilgimi çekti

Arolat konuşmasında İslam felsefesinin her zaman ilgisini çektiğini de dile getirerek, mimarı olduğu Sancaklar Cami hakkında bilgi verdi.

Cami mimarisi hakkında genel bir şema olduğunu ve değiştirmenin söz konusu olmadığını söyleyen Arolat, ancak kendisinin geleneksel çizgileri modernize ederek, ortaya böylesi bir yapıt çıkarttıklarını kaydetti.

Mimar Emre Arolat, Sancaklar Cami konusunda ayrıca “dinimizde ibadet edilen alanın temiz olabilmesi ve caminin herhangi belirli bir şekli olmaması benim en önemli çıkış noktam” ifadesini kullandı.

Dini yapıda ihtişamın yerine sadelik ve duruluğun ön planda olması gerektiğini anımsatan Arolat, “Bunun sonucunda mimarinin zemin koltuğundan bakıldığı zaman sadece minaresinin gözükmesini sağladı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
UküEmre Arolat
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